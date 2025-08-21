Общество

Степень готовности новой школы в Гдове близится к 95%

Степень готовности новой школы в Гдове близится к 95%, и подрядчик обязался завершить все работы до 1 декабря текущего года. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Кузница» сообщил министр образования Псковской области Андрей Ермаков.

«Это большая школа не только по вместимости, но и по объему работ. Проект оказался сложным и интересным, и трудностей было немало. Тем не менее мы на финише, и работы проведены титанические», — отметил Андрей Ермаков.

Министр также подчеркнул, что финансирование проекта стало ключевым фактором в его успешной реализации. Благодаря усилиям, в том числе, губернатора Михаила Ведерникова были привлечены дополнительные средства, что позволило ускорить процесс строительства.

Проект новой школы значительно отличается от предыдущих, и хотя были замечания к темпам исполнения, подрядчик в выстроил работу таким образом, что сбои не допускались.

«Стабильно выполняются графики производства работ, что позволяет нам рассчитывать на сдачу объекта в срок», — добавил Андрей Ермаков.

Напомним, в Гдове строят новую школу на 850 мест.