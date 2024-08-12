Общество

Новую школу в Гдове планируют достроить в 2025 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку новой школы в Гдове 20 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках муниципального контракта, заключенного между ООО «Спецстрой» и администрацией Гдовского района, ведется работа по строительству школы на 825 мест в Гдове.

На объекте ведутся работы по установке опалубки, армированию, бетонированию монолитных плит перекрытия 2-го и 3-го этажей. Кладка из кирпича наружных стен 2-го и 3-го этажей. Начаты работы по прокладке наружных сетей электроснабжения и электроосвещения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, сетей теплоснабжения. Ведутся работы по вертикальной планировке территории.

Губернатор поинтересовался состоянием спортзала и тем, как идет стройка, хватает ли материалов.

Застройщик отметил, что работы еще ведутся, будут заключаться дополнительные соглашения на финансирование, составлен план работ. Сдача объекта планируется в 2025 году.

Напомним, строительство школы на 850 мест ведется по проекту «Современная школа» национального проекта «Образование».