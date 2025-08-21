Общество

В следственном изоляторе города Великие Луки сыграли две свадьбы

В СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области зарегистрировали сразу два брака между осужденными, отбывающими наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию, и их невестами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, мероприятие было организовано в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, которое предоставляет лицам, находящимся в местах лишения свободы, право на заключение брака.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Представитель ЗАГСа южной столицы региона, которая провела церемонию, поздравила пары молодоженов с вступлением в семейный союз, пожелала счастья и благополучия. Новобрачные поставили свои подписи в официальных документах, после чего получили свидетельства о заключении брака.

Как отметил заместитель начальника СИЗО-2 Роман Бирюков, для осужденных – это не просто правовой акт, но и мощный стимул к дальнейшему исправлению, важный шаг к созданию крепкой семьи и обретению новых моральных ориентиров.