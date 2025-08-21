Общество

Названы стратегии российских маркетологов перед 1 сентября

Подготовка к 1 сентября — это не только сезон закупок для школьников и их родителей, но и мощный инфоповод, который используют представители самых разных ниш. О том, как маркетологи оказывают влияние на покупателя в преддверии начала учебного года, рассказала руководитель контент-бюро «Мысли», эксперт в области маркетинга Юлия Братенькова.

«На самом деле, в век социальных сетей контент и инфоповоды распространились настолько широко, что даже те, кто уже давно закончил школу или не имеет детей-школьников, оказываются вовлечены в этот информационный поток», — отмечает Юлия Братенькова.

Один из ключевых инструментов — концепция back to school. Этот формат активно используют разные сферы бизнеса для привлечения внимания аудитории. Например, книжные магазины запускают акции с названием Back to School, предлагая учебники, тетради и канцелярию. Но при этом они не ограничиваются только школьной тематикой:

«Можно вызвать ностальгические воспоминания у тех, кто уже давно не учится, — рассказывает Юлия Братенькова. — Например, предложить купить ежедневник или книгу, которая напомнит о школьных годах. В итоге даже те, кто сейчас не собирается возвращаться к учебе, захотят окунуться в прошлое».

Общепит тоже активно использует тему возвращения в школу. Вспоминая школьные десерты или любимые блюда из столовой — ватрушки с творогом или пиццу — рестораны и пекарни создают контент-кампании, пишет RuNews24.ru.

«Это может быть история о том, как в школьные годы мы наслаждались определенными вкусами, и как сейчас можно вернуть эти ощущения», — говорит эксперт.

Такой подход помогает формировать эмоциональную связь с потребителем и стимулировать продажи. Главная хитрость маркетологов — использование ностальгии.

«Это одна из самых масштабных стратегий: давить на эмоции и воспоминания о школьных временах», — подчеркивает эксперт.

В результате создаются кампании, вызывающие у аудитории желание вспомнить молодость и приобрести что-то, связанное с этим чувством. Что касается товаров для школьников и их родителей, то здесь маркетологи работают особенно активно.

«Вся реклама сейчас — это сборы в школу: что нужно купить ребенку? Какие товары актуальны?» — рассказывает Юлия.

В социальных сетях появляется множество постов и роликов на тему «собери ребенка в школу», где подробно рассказывается о необходимых покупках. Иногда маркетологи идут еще дальше. Например, недавно появилась реклама занятий йогой или стрейчингом для мам перед школой:

«Скоро ваш ребенок пойдет в школу — а вы можете успокоить нервы на пилатесе. Такой юмористический подход помогает привлечь внимание и создать позитивный образ бренда», — добавила эксперт.

В целом подготовка к 1 сентября превращается в настоящее шоу маркетинговых хитростей: от ностальгических кампаний до эмоциональных призывов и юмористических роликов. Всё это делается для того, чтобы максимально вовлечь аудиторию и стимулировать продажи товаров и услуг.

«Маркетологи используют любой повод для того, чтобы напомнить о себе и своих продуктах. И 1 сентября — отличный шанс сделать это через эмоции, воспоминания и актуальные тренды», — резюмировала маркетолог Юлия Братенькова.