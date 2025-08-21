Общество

Количество звонков по мобильным выросло на треть после ограничений в мессенджерах

Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp* повлияла на то, что россияне стали чаще звонить друг другу по обычным мобильным номерам. Как сказали в Минцифры, в августе рост голосового трафика в сетях связи составил порядка 20–30%.

Звонки через мессенджеры были актуальны для тех, кто общался с абонентами в других городах или странах.

Данные о росте спроса на телефонию подтвердили в T2. После частичного ограничения звонков в мессенджерах (официально Роскомнадзор объявил об этом 13 августа), в среднем по России голосовой трафик вырос на 9%, в ряде регионов этот показатель составляет до 30%, сообщила представитель оператора Дарья Колесникова. Как изменилась структура трафика (местные, междугородные и международные звонки) в компании не уточнили.

Трафик мобильной голосовой связи в России до сих пор неуклонно падал под давлением мессенджеров. По словам партнера ComNews Research Леонида Коника, за последние полтора десятка лет люди привыкли не только переписываться в мессенджерах, но и звонить через них даже внутри одного города. Изначально же такой способ общения использовался для экономии на роуминге или звонках за границу, пишут «Известия».

«С блокировкой голосовых вызовов в мессенджерах часть трафика (прежде всего местного, то есть в пределах города или региона) вернулась в сотовые сети. Операторы давно отвыкли от таких нагрузок, и сети явно не справляются, хотя 15 лет назад такое бывало только в новогоднюю ночь», — отметил он.

По оценке TelecomDaily, за последние две недели телефонный трафик в России вырос на 15–20%, причем 40% этих звонков — междугородные и международные. Логично предположить, что с увеличением трафика могут вырасти и расходы граждан на связь. По оценке Дениса Кускова, к концу года расходы абонентов на связь могут увеличиться примерно на 7%, а для активных пользователей междугородних звонков — до 500 рублей в месяц.

*входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ