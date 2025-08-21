Количество звонков по мобильным выросло на треть после ограничений в мессенджерах

Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp* повлияла на то, что россияне стали чаще звонить друг другу по обычным мобильным номерам. Как сказали в Минцифры, в августе рост голосового трафика в сетях связи составил порядка 20–30%.
Звонки через мессенджеры были актуальны для тех, кто общался с абонентами в других городах или странах.
Данные о росте спроса на телефонию подтвердили в T2. После частичного ограничения звонков в мессенджерах (официально Роскомнадзор объявил об этом 13 августа), в среднем по России голосовой трафик вырос на 9%, в ряде регионов этот показатель составляет до 30%, сообщила представитель оператора Дарья Колесникова. Как изменилась структура трафика (местные, междугородные и международные звонки) в компании не уточнили.
Трафик мобильной голосовой связи в России до сих пор неуклонно падал под давлением мессенджеров. По словам партнера ComNews Research Леонида Коника, за последние полтора десятка лет люди привыкли не только переписываться в мессенджерах, но и звонить через них даже внутри одного города. Изначально же такой способ общения использовался для экономии на роуминге или звонках за границу, пишут «Известия».
По оценке TelecomDaily, за последние две недели телефонный трафик в России вырос на 15–20%, причем 40% этих звонков — междугородные и международные. Логично предположить, что с увеличением трафика могут вырасти и расходы граждан на связь. По оценке Дениса Кускова, к концу года расходы абонентов на связь могут увеличиться примерно на 7%, а для активных пользователей междугородних звонков — до 500 рублей в месяц.
*входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ