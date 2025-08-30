Общество

Алексей Наумец: 76-я дивизия написала много славных страниц в истории Вооружённых сил

76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознамённую ордена Суворова дивизию с 86-й годовщиной со дня образования поздравил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, бывший командир дивизии Алексей Наумец в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Наумец / Telegram-канал

Алексей Наумец напомнил, что дивизия была сформирована 1 сентября 1939 года на Псковщине.

«Уважаемые ветераны, военнослужащие и гражданский персонал 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии! Примите самые искренние и горячие поздравления с Днём образования дивизии! Эта дата — символ беспримерного мужества, доблести и верности воинскому долгу. С момента своего основания дивизия написала множество славных страниц в истории Вооружённых сил. Ваши предшественники проявляли массовый героизм на полях сражений, а вы с честью продолжаете и приумножаете эти традиции», - отметил сенатор.

Военнослужащим Алексей Наумец пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой силы духа, семейного благополучия и мирного неба над головой.

«Пусть боевая выучка, взаимовыручка и гвардейская стойкость всегда ведут вас к успеху. Слава легендарной псковской дивизии, которой имел честь командовать! Для меня это были лучшие годы военной службы!» - заключил спикер.

Напомним, Алексей Наумец командовал 76-й дивизией с 2013 по 2018 год.