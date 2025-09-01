Общество

Замначальника управления кадров ФСИН посетил Псковский филиал университета

Заместитель начальника управления кадров ФСИН России – начальник отдела нормативно-правового регулирования государственной службы кадров Александр Рузин находится в рабочей поездке в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В ходе рабочего визита в Псков Александр Рузин посетил Псковский филиал Университета ФСИН России, где ознакомился с организацией образовательного процесса, функционированием учебных рабочих мест филиала и условиями проживания курсантов.

В ходе беседы с руководством и профессорско-преподавательским составом Псковского филиала Университета ФСИН России заместителем начальника управления кадров ФСИН России – начальником отдела нормативно-правового регулирования государственной службы кадров Александром Рузиным были даны «практико-ориентированные рекомендации для более успешной реализации образовательного процесса», рассказали в вузе.

Напомним, сегодня для курсантов прозвучал первый звонок.