Общество

Как люди становятся садистами, рассказал психолог

Являются ли садизм и мазохизм врожденными чертами или формируются под воздействием жизненных обстоятельств? Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин поделился своими размышлениями и наблюдениями о том, рождаются ли люди садистами и мазохистами или их такими сделала жизнь.

Изображение создано в ИИ GigaChat

«Насколько я знаю, науке неизвестен однозначный ответ на этот вопрос, — говорит Сергей Лунюшин, — Бывают случаи, когда проявления садизма связаны с психическими заболеваниями. Например, человек слышит голоса, которые требуют сделать что-то плохое. Но бывает и так, что человек перенял модели поведения, увиденные в жизни».

Он отметил, что зачастую причины формирования садистских наклонностей — это не врожденные особенности, а скорее результат жизненного опыта.

«Бывает, что над ребенком издевались, и он теперь считает это нормой. Не обязательно, что над ним издевались — иногда родители издеваются над другими, и ребенок воспринимает это как образец поведения. На самом деле, трудно сказать, откуда именно берутся эти черты. Статистики такой нет, и наука не имеет точных методов для изучения этого вопроса», — признает Лунюшин.

По мнению психолога, одной из причин такого явления становится отсутствие сочувствия и эмпатии. Человек не понимает, что другие могут чувствовать негатив. Это особенно характерно при психопатии.

Он подчеркивает, что, по его мнению, врожденных генетических предрасположенностей к садизму не выявлено. Нет такого гена, который бы однозначно делал человека садистом. В отличие от, скажем, генов, отвечающих за полноту или другие физические особенности, ген садизма пока не обнаружен.

«Скорее всего, это психологические особенности и факторы окружающей среды. Воспитание, травмы, модели поведения, наблюдаемые в семье — все это влияет на формирование склонностей. Иногда проявление садизма связано с попытками повысить свою самооценку», — отмечает Лунюшин.

По оценке эксперта, человек, чувствующий себя неуверенным, может проявлять садистские черты, чтобы почувствовать себя сильнее, выше других. Обычно это — трусливые мужчины, которые издеваются над более слабыми — детьми, женщинами, животными.

«Такое поведение — способ компенсировать внутреннюю неуверенность. Обида, злость, желание доказать свою силу — все это может проявляться в садистских действиях или психологическом давлении», — уточнил психолог.

По словам Сергея Лунюшина, садизм — это не только физическое насилие. Он может проявляться и психологически.

«Люди могут доводить других до негативных состояний, испытывая при этом удовольствие. Это может быть месть, обида или желание повысить свою значимость. Например, если мама воспитывала через жесткие методы, то и дочь, став взрослой, может повторять подобное отношение к своим детям. Это — одна из причин, почему садизм передается по наследству, но не генетически, а через модели поведения», — добавил специалист.

Кроме того, иногда человек мстит всему миру за боль, которую он пережил. Например, женщину, бросившую мужчину, можно понять: он теперь мстит всем женщинам, проявляя садистские или мазохистские черты, пишет RuNews24.ru,

«Это — механизм обобщения, когда человек переносит свою боль на всех окружающих. Я считаю, что большинство случаев — это результат воспитания и жизненного опыта, а не врожденных генетических особенностей. Внешняя среда, травмы, модели поведения, которые человек наблюдает в детстве, — все это формирует его личность», — резюмировал психолог Сергей Лунюшин.