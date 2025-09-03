Общество

Какие дети чаще болеют в первом классе, рассказали в Роспотребнадзоре

Если ребенок не ходил в детский сад, то с большой вероятностью он будет часто болеть в первом классе, поскольку знакомство с новыми патогенами произойдет в школе. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Несмотря на врожденный иммунитет, большое значение для ребенка имеет приобретенный, адаптированный иммунитет. Его становление происходит по мере того, как расширяются контакты с другими людьми, поэтому, впервые встречаясь с каким-либо возбудителем, у него есть все шансы заболеть. Если ребенок не ходил в детский сад, то с большой вероятностью он будет часто болеть в первом классе, поскольку знакомство с новыми патогенами произойдет в школе. Как только он накопит информацию о перенесенных инфекциях, он станет болеть меньше», — отметил Александр Горелов.

Он также рассказал о необходимости закалки и прививок во избежание более острых патологий.

«Наиболее распространены в популяции респираторные и кишечные инфекции, потому и в детских коллективах именно они встречаются чаще всего. Самая большая опасность состоит в том, что часто повторяющиеся инфекции могут привести к хронизации процесса. Чтобы избежать бесконечных простуд, необходимо с ранних лет закалять детей и одевать их по погоде. Не забывайте про витамины. И самое главное – делайте все прививки, которые положены по возрасту. Если же у кого-то из детей сделана одна прививка вместо трех или проведен неполный курс вакцинации, то в такой ситуации у него велик шанс заболеть и стать источником инфекции и для других. Поэтому, если в силу каких-то причин ребенок пропустил ту или иную прививку, необходимо восполнить ее по догоняющему сценарию», — заключил академик РАН.