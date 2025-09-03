Меры социальной поддержки учащихся напомнил псковичам губернатор

Меры социальной поддержки учащихся Псковской области напомнил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«С началом учебного года хочу напомнить о новых мерах социальной поддержки учащихся в Псковской области», - сообщил губернатор.
Многодетные семьи могут получить 100% компенсацию стоимости обучения одного ребёнка в колледже или вузе региона. Компенсацию можно получить за один год или за весь период обучения, но только один раз.
Условия: статус многодетной семьи, очное обучение ребёнка до 23 лет, оплата обучения после 1 января.
Беременным студенткам предусмотрена единовременная выплата 100 000 рублей при постановке на учёт на сроке от 12 недель.
Условия: гражданство РФ, очная форма обучения в вузе или колледже Псковской области.
Заявления следует подавать в учреждения министерства соцзащиты или в МФЦ. Подробности и адреса можно найти на сайтах министерства соцзащиты и МФЦ.
«Уверен, такие меры могут быть хорошим подспорьем в учебный период и для наших больших, дружных семей, и для тех, кто только делает первые шаги в этом направлении», - заключил Михаил Ведерников.