232 жителя Псковской области получили предложения о работе на ярмарке вакансий

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» объединил 2 083 соискателя. Работодатели заявили 4 642 вакансии, 232 участника получили конкретные предложения о работе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

На 25 площадках региона прошли встречи с работодателями, собеседования и консультации. Наибольшее количество участников зафиксировано в Пскове (712 человек), Великих Луках (358) и Невеле (119). Лидеры по числу заявленных вакансий – Псков (1 805), Великие Луки (2 340) и Остров (43).

По результатам ярмарки в муниципальных округах выявились самые востребованные направления на сегодня:

Рабочие профессии (электромонтёры, слесари, сварщики, трактористы);

Водители;

Социальная сфера (воспитатели, соцработники);

Медицина (фельдшеры, медсёстры);

Лесное хозяйство, бухгалтерия, логистика, юриспруденция;

Силовые структуры (пограничная служба, УФСИН).

В рамках ярмарки в псковском кадровом центре состоялось заседание клуба участников специальной военной операции и членов их семей «Za СВОих», который провела министр труда и занятости населения Псковской области Алена Трунова.

«Поддержка ветеранов специальной военной операции и их семей – наш безусловный приоритет. Мы не просто помогаем с трудоустройством, а выстраиваем индивидуальные маршруты: от профессиональной диагностики до переобучения и сопровождения на рабочем месте. У нас действуют программы бесплатного повышения квалификации, социальный контракт для открытия своего дела, а также психологическая помощь. Каждый защитник должен чувствовать, что его опыт и навыки востребованы в мирной жизни», – подчеркнула министр.

На круглом столе также обсудили меры поддержки при трудоустройстве, программы бесплатного переобучения и повышения квалификации, психологическую адаптацию после возвращения к мирной жизни, а также возможности социального контракта и открытия собственного дела.

Центры переобучения представили свои программы обучения и переподготовки для участников СВО, а крупнейшие работодатели региона рассказали о действующих вакансиях и ответили на вопросы членов клуба.

Для участников СВО и членов их семей на всех площадках работали карьерные консультанты, которые помогали подбирать вакансии, информировали о переобучении и социальном контракте.

Добавим, что уже летом жителей региона ждет еще более масштабное мероприятие в сфере занятости – Всероссийская ярмарка трудоустройства, которая состоится 26 июня в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория».

Напомним, ярмарка проводится ежегодно с 2023 года по поручению президента России и организована в рамках национального проекта «Кадры». За три года в стране трудоустроили 384 тысячи человек.