Общество

Российская вакцина от рака готова к применению

Российская вакцина против рака готова к применению — ее доклинические исследования доказали безопасность и высокую эффективность, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, в конце лета 2025 года ФМБА направило в Минздрав документы для получения разрешения на клиническое применение нового препарата.

«В конце лета 2025 года мы подали документы в Министерство здравоохранения с целью получить разрешение на клиническое применение данной вакцины. Исследования длились несколько лет. Последние три года это были регламентированные доклинические исследования», - сказала Вероника Скворцова.

Исследования доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли.

«Причем существенно, в зависимости от особенностей — на 60–80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости, что тоже очень важно. Вакцина готова к применению, ждем разрешения», - добавила Вероника Скворцова.

Планируется начать применение с колоректального рака, пишут «Известия».

«Параллельно у нас в продвинутой стадии вакцина еще на две локации. Это глиобластома — одна из самых злокачественных опухолей, забарьерные опухоли которой находятся за гематоэнцефалическим барьером в структуре головного мозга, а также особые виды меланомы. Не только как рак кожи, но и меланома оболочек глаза. Очень страшное, быстро прогрессирующее заболевание. Поэтому эти локации будут следующими», - заключила Вероника Скворцова.