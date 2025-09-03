Общество

В Роспотребнадзоре сообщили о результатах проб воздуха в Петербурге и Ленобласти

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха в десяти районах Санкт-Петербурга и населенных пунктах Ленинградской области после поступивших от жителей жалоб на химический запах. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В рамках проверки пробы воздуха были отобраны в Адмиралтейском, Василеостровском, Колпинском, Красногвардейском, Московском, Невском, Петроградском, Приморском, Фрунзенском и Центральном районах города, а также в поселке имени Свердлова и деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти.

«Произведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества, сажа, оксид азота, диоксид азота, фтороводород, фенол, формальдегид, аммиак, гидрохлорид, углерод оксид, ацетон, бензол, толуол, этилбензол, ксилол, стирол, хлорбензол, сероводород, сера диоксид, смеси предельных углеводородов С1-С5, С6-С10, производные хлора», — сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что полученные результаты показали соблюдение допустимых норм, угрозы здоровью населения нет. При этом ситуация находится на контроле межрегионального управления.