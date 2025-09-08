Общество

Молодой врач-терапевт пришла на работу в Дновский филиал порховской больницы

В Дновском филиале Порховской межрайонной больницы к работе приступила молодой специалист врач-терапевт Полина Ильина, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство здравоохранения Псковской области

«Учиться было тяжело, но очень интересно. Первый рабочий день прошел плодотворно. Большое спасибо медицинской сестре Екатерине Юрьевне», - рассказала Полина Ильина.

Главный врач Дмитрий Мельцер также поздравил коллегу с этим значимым событием и вручил ей ключи от служебной квартиры.