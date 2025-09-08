Псковcкая обл.
Общество

В псковских учреждениях УФСИН прошли конкурсы стенгазет ко Дню памяти жертв фашизма

09.09.2025 17:03|ПсковКомментариев: 1

В исправительных учреждениях и следственных изоляторах, подведомственных УФСИН России по Псковской области, состоялись конкурсы стенгазет антифашистской и патриотической направленности. Мероприятия приурочены ко Дню памяти жертв фашизма, который ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Главная цель – патриотическое воспитание осужденных, формирование у них активной гражданской позиции, исторической памяти о преступлениях фашизма и героизме народа-освободителя. Темы работ были посвящены трагическим событиям Великой Отечественной войны, жертвам нацистских концлагерей, подвигу советских солдат и теме борьбы с неонацизмом в современном мире.

«Подобные мероприятия имеют огромное воспитательное значение, – отметил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин. – Они заставляют задуматься о страшных последствиях идеологии ненависти, способствуют осознанию важности мирной жизни и ценностей гуманизма. Через творчество осужденные не только развивают свои навыки, но и глубже понимают историю своей страны».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
