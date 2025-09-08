Общество

Бесшовный Wi-Fi может появиться на набережных города Пскова

Бесшовный Wi-Fi может появиться на набережных города Пскова, сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: Виталий Рахманов / «ВКонтакте»

«Растёт популярность нашей региональной сети бесплатного Wi-Fi. Количество пользователей приблизилось к 2500 в сутки. Это говорит о востребованности проекта у жителей и гостей Псковской области», - сказал Виталий Рахманов.

За последнюю неделю завершили установку Wi-Fi и на трёх официальных точках стоянок такси, чтобы водители могли получать заказы: улица Народная, 45; площадь Ленина, 1 и улица Яна Фабрициуса (у торгового центра).

«Региональную сеть будем развивать и дальше, несмотря на введение «белых списков» интернет-сервисов, которые останутся доступными пользователям при ограничении мобильного интернета. В планах – бесшовный Wi-Fi на набережных города Пскова», - отметил начальник управления.

Найти ближайшую точку с интернетом всегда можно на интерактивной карте.