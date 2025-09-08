Общество

Более 52 тысяч тонн собранной псковской пшеницы исследовали в Петербурге

В Псковской области, как и во всех регионах страны, где выращивают пшеницу, продолжается государственный мониторинг зерна. На территории региона отбор проб и проведение исследований бесплатно осуществляет Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «ЦОК АПК», сообщили Псковской Ленте Новостей в Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

Фотографии: ФГБУ «ЦОК АПК»

По состоянию на 9 сентября в Псковской области специалисты Санкт-Петербургского филиала отобрали 80 проб для исследований более 52 тысяч тонн пшеницы, что составляет 97% от общего объёма собранного урожая. На данный момент убрано более 50% площадей пшеницы. По данным, предоставляемым сельскохозяйственными предприятиями в ФГИС «Зерно», урожайность пшеницы в регионе на достаточно хорошая и составляет 38,4 ц/га, что на уровне прошлого года.

Кроме высокой урожайности, сельскохозяйственные предприятия региона радуют высоким качеством выращенного урожая, на данный момент можно сказать, что 71% псковской пшеницы имеют высокие качественные показатели и соответствуют 3-4 классу, уточнили эксперты.

Качество пшеницы определяется на 20 показателей: содержание и качество клейковины, число падения, стекловидность, содержание белка, фракционный состав сорной и зерновой примеси, натура, цвет, запах, типовой состав, наличие вредной примеси, наличие зёрен, поврежденных клопом-черепашкой и другие. На основании проводимых исследований партии зерна присваивается класс.

Натура зерна (натурный вес, насыпная плотность) — это масса зерна в определённом объёме, выраженная в граммах на литр (г/л) или килограммах на кубический дециметр (кг/дм³). По сути, натура отражает, сколько граммов зерна помещается в определённый объём без уплотнения. То есть чем выше натура, тем более выполненное зерно, этот показатель влияет на выход пуки при при ее производстве.

Количество клейковины обусловливает силу муки, которая наряду с другими свойствами определяет объем хлеба, величину и структуру пористости мякиша, формоудерживающую способность теста.