Общество

Завод «Титан-Полимер» провел выездную ярмарку вакансий в Печорах

Завод «Титан-Полимер» совместно с региональным Кадровым центром организовал выездную ярмарку вакансий в городе Печоры. Мероприятие было направлено на подбор специалистов и информирование соискателей о возможностях трудоустройства на предприятии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: «Титан-Полимер»

Соискателям представили актуальные вакансии: лаборанты, водители погрузчика, электромеханики, системные администраторы и другие специалисты. Кандидатам с опытом работы предложены позиции по профилю их компетенций, начинающим – программы профессиональной подготовки и переобучения.

Для сотрудников предприятия предусмотрены конкурентоспособная заработная плата, социальный пакет, возможности повышения квалификации, а также доставка к месту работы служебным транспортом. Эти условия особенно важны для жителей Печор, учитывая удаленность города от производственной площадки.

По итогам ярмарки четыре кандидата получили направления на трудоустройство. В перспективе предприятие продолжит формировать кадровый резерв в связи с планируемым в ближайшее время строительством второй очереди.

«Мы последовательно формируем команду, ориентируясь на долгосрочные перспективы. Предприятие развивается, предстоит строительство второй очереди, и нам необходимы квалифицированные кадры. Мы поддерживаем молодых специалистов, помогаем в переобучении и создаем все условия для их профессионального роста. Совместно с Кадровым центром продолжим практику выездных ярмарок, чтобы жители региона были в курсе возможностей трудоустройства на нашем предприятии», - сказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.