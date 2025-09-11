Общество

«62 кг на двоих»: нужно ли платить за сбор грибов и ягод в псковских лесах

Сбор грибов и ягод - популярное занятие у жителей и гостей Псковской области, которая изобилует лесными массивами. Природных даров там произрастает очень много, о чём любители «тихой охоты» часто рассказывают в тематических пабликах в соцсетях. В сезон пользователи хвастаются целыми корзинами боровиков, подосиновиков, лисичек, брусники, черники и прочих традиционных для русского стола продуктов, а порой демонстрируют необычные находки. Между тем, публикация некоторых снимков может обернуться ответственностью, к примеру, если сорван краснокнижный экземпляр или способ добычи признают варварским.

Псковская Лента Новостей выяснила, что добывают в лесах Псковской области, нужно ли за это платить, какие ресурсы и территории лучше обходить стороной, чтобы не получить штраф или более суровое наказание.

Вкуснейшие, ароматные

Сезон «тихой охоты» в Псковской области начался ранней весной. Поначалу в лесах собирали строчки и сморчки, а в марте был найден малоизвестный съедобный гриб «алая эльфова чаша».

В середине мая в Новоржевском муниципальном округе обнаружили первых маслят. «На хорошую жареху набрала. Конечно, это нечто. Сидят не под соснами, а в поле. В основном по 1-3 штуки, не более», - сообщала автор снимков, опубликованных в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

К 20 мая в Гдовском округе выросли боровики, к концу месяца их начали замечать в печорских лесах.

«Появляются малюсенькие лисички, через пару недель можно будет собирать, боровики есть, нашла штук 30 с небольшим, но качество оставляет желать лучшего. Лес прекрасен при любой погоде, промокла до нитки, но при этом получила огромное удовольствие и зарядилась положительной энергией», - поделилась эмоциями любительница «тихой охоты».

В начале июля лисичками оказались усыпаны лесные дороги в Псковском округе. «Буквально 2-3 дня, и можно будет собирать вкуснейшие, ароматные грибы, которые никогда не бывают червивыми!» - заявил один из грибников, но конкретное место, как водится, оставил в тайне.

Вскоре появились сообщения о подосиновиках, подберёзовиках и многих других грибах, сбор которых в регионе продолжается по сей день.

«Хотелось только белых, но… Как же пройти мимо опят, маслят, любимых польских, моховичков. В лесу есть всё, червивость минимальная», «62 кг на двоих», «Ассорти: беленькие и волнушки», «Грибы есть. Правда народу, как на базаре в выходной день, но все с грибами!» - гдовское направление традиционно радует грибников обильным урожаем.

Из Печорского, Порховского, Псковского, Невельского, Великолукского и других округов также долетают красочные снимки с корзинами, доверху заполненными природными богатствами. Среди них не только грибы, но и ягоды, которых в этом году, по наблюдениям заядлых сборщиков, несказанно много. В июле-августе в регионе ведрами собирали малину и чернику, к середине последнего летнего месяца в лесах созрела ежевика и брусника, большие ожидания жители региона связывают с клюквой, которая должна поспеть к концу сентября.

Особый режим

Законно ли поступают все те, кто ходит в лес за урожаем, делится своими успехами в соцсетях, заполняет холодильники природными богатствами и угощает находками близких? Ответ однозначный: да. Собирать съедобные природные дары в Псковской области, как и в других регионах России, не запрещено.

В соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных в пищу и недревесных ресурсов.

Сбор разрешён на любом лесном участке, в том числе на тех, которые предоставлены отдельным лицам по договору аренды. При этом пребывание граждан могут запрещать или ограничивать в лесах, которые расположены на землях обороны и безопасности, особо охраняемых природных территорий и некоторых других участках в соответствии с законодательством, а также в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности, при выполнении некоторых видов работ.

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов подтвердил: ограничений и лимитов на сбор ягод и грибов для собственных нужд в регионе нет, если только это не запрещено режимом конкретной территории.

К примеру, на территории охранной зоны Полистовского заповедника можно свободно собирать все ягоды, кроме клюквы, а также грибы, орехи, лекарственное сырьё, заготавливать ивовые прутья и кору берёзы. Клюкву же разрешается добывать строго в определённые сроки на отведённых участках: в этом году жители Подберезинской волости Локнянского муниципального округа могут заготовить ягоды для собственных нужд с 10 сентября по 1 декабря в урочищах Болтухино, Язвы и Усадьба. Иногда «охотники» за клюквой отправляются в неположенные места, но это единичные случаи, которые пресекаются государственными инспекторами заповедника. Следят они и за тем, чтобы сбор велся вручную, применять машинки и комбайны, а также другие приспособления, нарушающие растительный покров, не разрешается.

Гражданам, нарушившим правила охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях, грозит штраф по статье 8.39 КоАП РФ в размере от 3 000 до 4 000 рублей, для юрлиц санкции более существенные — от 300 до 500 тысяч рублей.

Смотрите также Охотники за клюквой пытались проникнуть в охранную зону Полистовского заповедника

Также за соблюдением правил сбора природных богатств следят инспекторы лесничеств, но и они не часто встречают нарушителей. Руководитель профильного министерства заметил, что в Псковской области граждане ответственные и обычно не выходят на «тихую охоту» в заповедники.

Строго запрещено

Порядок заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд прописан в статье 11 областного закона «Об отдельных вопросах в области лесных отношений». Там указано ещё одно важное ограничение, которое есть и в Лесном кодексе — строго запрещено собирать грибы и дикорастущие растения, виды которых занесены в Красные книги Российской Федерации и Псковской области, а также природные ресурсы, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с федеральным законодательством.

В печорских лесах в этом году обнаружили гриб гиднеллум голубой. Очевидец не стал срывать, опасаясь, что тот не съедобный — так и есть. В РФ и Псковской области он не охраняется, однако упоминается в Красных книгах некоторых регионов

За причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу РФ, предусмотрено административное наказание (статья 8.35 КоАП РФ). А с 12 октября 2023 года за незаконный сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений грибов введена уголовная ответственность (статья 260.1 УК РФ).

Смотрите также Особенности «тихой» охоты

Рядовка мацутакэ — гриб, за сбор которого может грозить уголовный срок.

По официальным данным, в Псковской области грибы, за которые можно получить тюремное наказание, не растут. При этом есть другие редкие виды, сбор которых может обернуться штрафом. В Красную книгу региона занесены 24 вида грибов, в том числе трюфель белый, бледная поганка, трутовик зонтичный, звездовик гребенчатый и лисичка ворончатая. Последняя отличается от обычной трубчатой ножкой.

Подпись к фото: необычный экземпляр в этом году нашли под Изборском - ежовик гребенчатый. Это съедобный гриб, краснокнижным не является.

Во избежание нарушения областного и федерального законодательства стоит учитывать не только вид и место сбора, но и способ добычи природных богатств — варварские строго запрещены. В частности, запрещается вырывать грибы с грибницей, растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища.

Есть ограничения в части добычи многих других даров леса, которые пользуются спросом у населения. Так, заготовку дикорастущих плодов и ягод надлежит производить вручную, без применения механических приспособлений. При сборе плодов и орехов недопустимо рубить деревья и обрезать ветви. Заготовкой березового и иных древесных соков следует заниматься с марта по апрель включительно способом подсочки, обеспечивающим сохранение технических свойств древесины. Для этого используются деревья диаметром 20 см и более на высоте 1,3 метра от поверхности почвы. После добычи древесных соков отверстия закрываются деревянной пробкой и замазываются варом, садовой замазкой или глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев.

Заготовка щавеля, побегов папоротника орляка также должна осуществляться способами, обеспечивающими их восстановление.

Таким образом, любители «тихой охоты» должны всегда помнить о необходимости соблюдения закона, а также правил пожарной, санитарной и, конечно же, личной безопасности в лесах. В первую очередь, нужно принять меры, чтобы не заблудиться, а заодно уточнить, разрешен ли сбор грибов или ягод в выбранной местности. Во время добычи природных ресурсов лучше руководствоваться главным негласным правилом - «не знаешь, не бери». Сбор незнакомых грибов и ягод может обернуться последствиями гораздо более серьёзными, чем нарушение закона. Если гриб выглядит необычно, лучше его сфотографировать и проверить, не входит ли он в список редких или несъедобных.

Ульяна Лаблюк, фото автора и из соцсетей