Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
развивающие секции для детей
вкусно и полезно плавленый сыр
Открытие ресторана GURAVI
ПЛН 25 лет
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 11.09.2025 13:210 «62 кг на двоих»: нужно ли платить за сбор грибов и ягод в псковских лесах 11.09.2025 13:380 В Пскове продолжается набор в детские кружки 11.09.2025 13:360 Псковичи выступят в трех компетенциях финала чемпионата высоких технологий 11.09.2025 13:320 До +23 градусов прогнозируют в Псковской области 12 сентября 11.09.2025 13:250 Лишь 4% компаний не имеют серьезных киберрисков — исследование 11.09.2025 13:210 «62 кг на двоих»: нужно ли платить за сбор грибов и ягод в псковских лесах
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 07.09.2025 22:002 Назван размер пенсии никогда не работавших россиян
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«62 кг на двоих»: нужно ли платить за сбор грибов и ягод в псковских лесах

11.09.2025 13:21|ПсковКомментариев: 0

Сбор грибов и ягод - популярное занятие у жителей и гостей Псковской области, которая изобилует лесными массивами. Природных даров там произрастает очень много, о чём любители «тихой охоты» часто рассказывают в тематических пабликах в соцсетях. В сезон пользователи хвастаются целыми корзинами боровиков, подосиновиков, лисичек, брусники, черники и прочих традиционных для русского стола продуктов, а порой демонстрируют необычные находки. Между тем, публикация некоторых снимков может обернуться ответственностью, к примеру, если сорван краснокнижный экземпляр или способ добычи признают варварским.

Псковская Лента Новостей выяснила, что добывают в лесах Псковской области, нужно ли за это платить, какие ресурсы и территории лучше обходить стороной, чтобы не получить штраф или более суровое наказание.

 

Вкуснейшие, ароматные

Сезон «тихой охоты» в Псковской области начался ранней весной. Поначалу в лесах собирали строчки и сморчки, а в марте был найден малоизвестный съедобный гриб «алая эльфова чаша».

В середине мая в Новоржевском муниципальном округе обнаружили первых маслят. «На хорошую жареху набрала. Конечно, это нечто. Сидят не под соснами, а в поле. В основном по 1-3 штуки, не более», - сообщала автор снимков, опубликованных в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

К 20 мая в Гдовском округе выросли боровики, к концу месяца их начали замечать в печорских лесах.

«Появляются малюсенькие лисички, через пару недель можно будет собирать, боровики есть, нашла штук 30 с небольшим, но качество оставляет желать лучшего. Лес прекрасен при любой погоде, промокла до нитки, но при этом получила огромное удовольствие и зарядилась положительной энергией», - поделилась эмоциями любительница «тихой охоты».

В начале июля лисичками оказались усыпаны лесные дороги в Псковском округе. «Буквально 2-3 дня, и можно будет собирать вкуснейшие, ароматные грибы, которые никогда не бывают червивыми!» - заявил один из грибников, но конкретное место, как водится, оставил в тайне.

Вскоре появились сообщения о подосиновиках, подберёзовиках и многих других грибах, сбор которых в регионе продолжается по сей день.

«Хотелось только белых, но… Как же пройти мимо опят, маслят, любимых польских, моховичков. В лесу есть всё, червивость минимальная», «62 кг на двоих», «Ассорти: беленькие и волнушки», «Грибы есть. Правда народу, как на базаре в выходной день, но все с грибами!» - гдовское направление традиционно радует грибников обильным урожаем.

Из Печорского, Порховского, Псковского, Невельского, Великолукского и других округов также долетают красочные снимки с корзинами, доверху заполненными природными богатствами. Среди них не только грибы, но и ягоды, которых в этом году, по наблюдениям заядлых сборщиков, несказанно много. В июле-августе в регионе ведрами собирали малину и чернику, к середине последнего летнего месяца в лесах созрела ежевика и брусника, большие ожидания жители региона связывают с клюквой, которая должна поспеть к концу сентября.

Особый режим

Законно ли поступают все те, кто ходит в лес за урожаем, делится своими успехами в соцсетях, заполняет холодильники природными богатствами и угощает находками близких? Ответ однозначный: да. Собирать съедобные природные дары в Псковской области, как и в других регионах России, не запрещено.

В соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных в пищу и недревесных ресурсов.

Сбор разрешён на любом лесном участке, в том числе на тех, которые предоставлены отдельным лицам по договору аренды. При этом пребывание граждан могут запрещать или ограничивать в лесах, которые расположены на землях обороны и безопасности, особо охраняемых природных территорий и некоторых других участках в соответствии с законодательством, а также в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности, при выполнении некоторых видов работ.

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов подтвердил: ограничений и лимитов на сбор ягод и грибов для собственных нужд в регионе нет, если только это не запрещено режимом конкретной территории.

К примеру, на территории охранной зоны Полистовского заповедника можно свободно собирать все ягоды, кроме клюквы, а также грибы, орехи, лекарственное сырьё, заготавливать ивовые прутья и кору берёзы. Клюкву же разрешается добывать строго в определённые сроки на отведённых участках: в этом году жители Подберезинской волости Локнянского муниципального округа могут заготовить ягоды для собственных нужд с 10 сентября по 1 декабря в урочищах Болтухино, Язвы и Усадьба. Иногда «охотники» за клюквой отправляются в неположенные места, но это единичные случаи, которые пресекаются государственными инспекторами заповедника. Следят они и за тем, чтобы сбор велся вручную, применять машинки и комбайны, а также другие приспособления, нарушающие растительный покров, не разрешается.

Гражданам, нарушившим правила охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях, грозит штраф по статье 8.39 КоАП РФ в размере от 3 000 до 4 000 рублей, для юрлиц санкции более существенные — от 300 до 500 тысяч рублей.

Также за соблюдением правил сбора природных богатств следят инспекторы лесничеств, но и они не часто встречают нарушителей. Руководитель профильного министерства заметил, что в Псковской области граждане ответственные и обычно не выходят на «тихую охоту» в заповедники.

Строго запрещено

Порядок заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд прописан в статье 11 областного закона «Об отдельных вопросах в области лесных отношений». Там указано ещё одно важное ограничение, которое есть и в Лесном кодексе — строго запрещено собирать грибы и дикорастущие растения, виды которых занесены в Красные книги Российской Федерации и Псковской области, а также природные ресурсы, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с федеральным законодательством.

В печорских лесах в этом году обнаружили гриб гиднеллум голубой. Очевидец не стал срывать, опасаясь, что тот не съедобный — так и есть. В РФ и Псковской области он не охраняется, однако упоминается в Красных книгах некоторых регионов

За причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу РФ, предусмотрено административное наказание (статья 8.35 КоАП РФ). А с 12 октября 2023 года за незаконный сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений грибов введена уголовная ответственность (статья 260.1 УК РФ).

Рядовка мацутакэ — гриб, за сбор которого может грозить уголовный срок.

По официальным данным, в Псковской области грибы, за которые можно получить тюремное наказание, не растут. При этом есть другие редкие виды, сбор которых может обернуться штрафом. В Красную книгу региона занесены 24 вида грибов, в том числе трюфель белый, бледная поганка, трутовик зонтичный, звездовик гребенчатый и лисичка ворончатая. Последняя отличается от обычной трубчатой ножкой.

Подпись к фото: необычный экземпляр в этом году нашли под Изборском - ежовик гребенчатый. Это съедобный гриб, краснокнижным не является.

Во избежание нарушения областного и федерального законодательства стоит учитывать не только вид и место сбора, но и способ добычи природных богатств — варварские строго запрещены. В частности, запрещается вырывать грибы с грибницей, растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища.

Есть ограничения в части добычи многих других даров леса, которые пользуются спросом у населения. Так, заготовку дикорастущих плодов и ягод надлежит производить вручную, без применения механических приспособлений. При сборе плодов и орехов недопустимо рубить деревья и обрезать ветви. Заготовкой березового и иных древесных соков следует заниматься с марта по апрель включительно способом подсочки, обеспечивающим сохранение технических свойств древесины. Для этого используются деревья диаметром 20 см и более на высоте 1,3 метра от поверхности почвы. После добычи древесных соков отверстия закрываются деревянной пробкой и замазываются варом, садовой замазкой или глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев.

Заготовка щавеля, побегов папоротника орляка также должна осуществляться способами, обеспечивающими их восстановление.

Таким образом, любители «тихой охоты» должны всегда помнить о необходимости соблюдения закона, а также правил пожарной, санитарной и, конечно же, личной безопасности в лесах. В первую очередь, нужно принять меры, чтобы не заблудиться, а заодно уточнить, разрешен ли сбор грибов или ягод в выбранной местности. Во время добычи природных ресурсов лучше руководствоваться главным негласным правилом - «не знаешь, не бери». Сбор незнакомых грибов и ягод может обернуться последствиями гораздо более серьёзными, чем нарушение закона. Если гриб выглядит необычно, лучше его сфотографировать и проверить, не входит ли он в список редких или несъедобных.

Ульяна Лаблюк, фото автора и из соцсетей

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 122 человека
11.09.2025, 13:530 Великолукский суд обязал лесорубов убрать порубочные остатки 11.09.2025, 13:380 В Пскове продолжается набор в детские кружки 11.09.2025, 13:360 Псковичи выступят в трех компетенциях финала чемпионата высоких технологий 11.09.2025, 13:320 До +23 градусов прогнозируют в Псковской области 12 сентября
11.09.2025, 13:250 Лишь 4% компаний не имеют серьезных киберрисков — исследование 11.09.2025, 13:210 «62 кг на двоих»: нужно ли платить за сбор грибов и ягод в псковских лесах 11.09.2025, 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 11.09.2025, 13:100 Себежский район лидирует по показателю иммунизации детей против гриппа
11.09.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Где границы традиционных ценностей? 11.09.2025, 13:010 Салон «Лидер Авто» представит на фестивале ПЛН автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи 11.09.2025, 12:570 Первые показы мультимедийного спектакля к 80-летию Победы прошли в Великолукской крепости 11.09.2025, 12:510 «Новые люди» внесут закон, запрещающий менять маршруты общественного транспорта без обсуждения с жителями
11.09.2025, 12:490 «Зверьё моё»: Животные — не игрушки. ВИДЕО 11.09.2025, 12:410 «Дневной дозор»: Не повлияют ли долги за ЖКХ на подготовку к зиме? 11.09.2025, 12:400 Руководитель автосалона поделился тонкостями завоза машин из-за рубежа 11.09.2025, 12:250 Росгвардия провела учения на избирательных участках в Псковской области
11.09.2025, 12:210 Привиться от гриппа на парковке ТЦ могут псковичи 11.09.2025, 12:100 «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО 11.09.2025, 12:060 Стартовало голосование за «Народного участкового» Псковской области 11.09.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»
11.09.2025, 12:020 Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам 11.09.2025, 11:540 Продолжается обрезка деревьев на Октябрьском проспекте в Пскове 11.09.2025, 11:530 Оптимальный тариф за лучшую стоимость: Билайн запустил акцию для жителей Пскова с гарантией лучшей цены 11.09.2025, 11:520 «Три мудреца»: Где границы традиционных ценностей?
11.09.2025, 11:490 В Псковской области изменят размеры окладов медработников 11.09.2025, 11:390 Великолучанина арестовали по обвинению в домогательствах до девочки в ТЦ 11.09.2025, 11:340 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псков в оккупации 1941 - 1944 годов 11.09.2025, 11:250 Дмитрий Месхиев: Учреждения культуры должны сотрудничать с местным бизнесом
11.09.2025, 11:170 Великолучанин стал жертвой мошенничества при покупке билетов на стендап-концерт 11.09.2025, 10:590 Узнать о тайнах древних икон Пскова приглашают 14 сентября 11.09.2025, 10:460 Женщина 1958 года рождения упала с моста Александра Невского в Пскове 11.09.2025, 10:440 Псковичам рассказали, что делать при отсутствии квитанций от фонда капремонта
11.09.2025, 10:300 Кабмин РФ внедрил ИИ для анализа нацпроектов и госпрограмм 11.09.2025, 10:200 В Пскове пройдет чемпионат по пляжному теннису 11.09.2025, 10:100 Сергей Вострецов: Трезвость — выбор в пользу жизни, полной смысла и ответственности 11.09.2025, 09:580 Фестиваль «Танцуют все» состоится в парке реки Псковы 13 сентября
11.09.2025, 09:480 Псковичи смогут проголосовать онлайн с 12 по 14 сентября 11.09.2025, 09:450 В Париже нашли считавшуюся утраченной 400 лет картину Рубенса 11.09.2025, 09:300 Внедорожники Omoda и Jaecoo смогут увидеть псковичи на фестивале ПЛН 11.09.2025, 09:150 40% псковичей против штрафов и увольнений за флирт на работе – опрос
11.09.2025, 09:000 В «Разговоры о важном» предложили включить тему безопасного обращения с ИИ 11.09.2025, 08:400 Каждая десятая компания планирует сократить штат осенью 11.09.2025, 08:200 Православные чтят Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября 11.09.2025, 08:000 Зарядиться энергией приглашает псковичей клуб «С-фитнес»
11.09.2025, 07:300 Приход храма святого Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник и ярмарку 11.09.2025, 07:000 Всероссийский день трезвости отмечают 11 сентября 10.09.2025, 23:390 Выставочный проект «Чучелки» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 10.09.2025, 22:000 Почему опасно постоянно находиться в зоне комфорта, рассказал психолог
10.09.2025, 21:532 Юрию Мягкову отказали в иске к ТИК Себежского района о снятии его с выборов 10.09.2025, 21:400 70-летняя пенсионерка укусила питбуля, чтобы защитить свою собаку 10.09.2025, 21:380 «Кто там в малиновом берете…»: портрет с необычной историей опубликовал в Сети музей-заповедник «Михайловское» 10.09.2025, 21:380 Областной смотр-конкурс «Ветеранское подворье» стал международным
10.09.2025, 21:330 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Череповцу» и выбыл из Кубка России 10.09.2025, 21:180 Жители островской деревни Воронцово поблагодарили рабочих за ремонт дороги 10.09.2025, 21:000 Студентка псковского колледжа искусств стала обладательницей именной стипендии  10.09.2025, 20:360 Центральные районные библиотеки в Опочке и Пушкинских Горах обновят в ближайшие два года
10.09.2025, 20:260 84 звонка поступило от псковичей на горячую линию по вопросам качества детских и школьных товаров 10.09.2025, 20:160 Капремонт зданий краеведческих музеев в Порхове и Великих Луках начнут в следующем году 10.09.2025, 19:590 Модельные библиотеки появятся в палкинской деревне Слопыгино и Плюссе 10.09.2025, 19:402 Торгово-экономическому сотрудничеству Псковской области и Республики Абхазия посвящена двусторонняя встреча
10.09.2025, 19:200 «Зверьё моё»: Животные — не игрушки 10.09.2025, 19:000 Популярные маршруты для путешествий по Псковской области предлагает национальный туристический портал 10.09.2025, 18:420 «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН 10.09.2025, 18:150 Псковича обвинили в краже велосипеда со стоянки у магазина
10.09.2025, 18:050 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о подготовке к 120-летию Псковского драмтеатра. ВИДЕО 10.09.2025, 17:550 Великолукский дом-интернат оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности 10.09.2025, 17:450 До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 11 сентября 10.09.2025, 17:330 Пскович приставил нож к горлу посетителя кафе и предстанет перед судом
10.09.2025, 17:300 К Новому году псковский театр готовит премьеру комедии «Баба Шанель» 10.09.2025, 17:280 На обновленном участке трассы «Псков» машины разлетелись, порвав разграничитель полос 10.09.2025, 17:250 Проект «Энергосвет» реализовали на острове имени Залита 10.09.2025, 17:200 Осенний лес: как псковичи собирают грибы и наслаждаются природой
10.09.2025, 17:160 Светлана Мельникова принимает участие в форуме объединённых культур в Петербурге 10.09.2025, 17:060 Крестный ход на гору Соколиха от Снетогорского монастыря состоится 12 сентября 10.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 10 сентября 10.09.2025, 16:580 Дмитрий Месхиев: Бейби-спектакли очень востребованы в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru