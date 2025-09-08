Псковcкая обл.
Общество

Осенний лес: как псковичи собирают грибы и наслаждаются природой

10.09.2025 17:20|ПсковКомментариев: 0

Осень в Псковской области - это время, когда природа раскрывает свои самые яркие краски. Лесные массивы привлекают тысячи любителей «тихой охоты». В этом году погода особенно благоволит грибникам: после холодного лета наступили теплые и солнечные дни, создавая идеальные условия для роста грибов.

 

В социальных сетях псковские грибники активно делятся своими находками и впечатлениями. На фотографиях можно увидеть полные корзины белых грибов, подосиновиков, подберезовиков и других лесных даров. Люди с удовольствием рассказывают о своих любимых местах, где можно найти самые вкусные или редкие грибы.

Псковские депутаты также не остаются в стороне от этого увлекательного занятия. Наталья Юрченко, депутат Псковской городской Думы и директор филиала ВГТРК «ГТРК «Псков», делится своими успехами в грибной охоте. На ее фото можно увидеть полные корзины грибов.

«Дикий трейл: в кроссовках по лесным дорожкам и горкам больше спорт, чем охота. Употела, как на тренировке. В молодом лесочке всего 2 белых, но рыжиков и маслят молодых набрала. По пути остановки на лисички и моховики», - рассказала Наталья Юрченко на своей странице «Вконтакте».

Олег Брячак, депутат Псковского областного Собрания и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», также активно участвует в поисках грибов. На его фото можно увидеть, как он с удовольствием собирает грибы в лесу, наслаждаясь природой и свежим воздухом.

Андрей Козлов, депутат регионального парламента от «Единой России» и председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, в своих постах отмечает, что даже те, кто не считает себя грибником, могут насладиться осенним лесом.

Тишина, свежий воздух и возможность отвлечься от городской суеты — вот что делает осеннюю прогулку по лесу такой привлекательной, по мнению депутата.

Армен Мнацаканян, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов и руководитель фракции «Единая Россия», также не остается в стороне от этого увлекательного занятия. На его фото можно увидеть, как он с удовольствием собирает грибы в осеннем лесу, наслаждаясь природой и свежим воздухом.

Остальные жители области также активно делятся своими грибными находками в социальных сетях, особенно во «Вконтакте». В регионе зарегистрировано много тематических сообществ, таких как «Грибники Пскова» и «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской». Там можно увидеть множество фотографий полных корзин грибов.

Эти группы стали площадкой для общения и обмена опытом. Здесь можно найти советы по поиску грибов, рекомендации по их приготовлению и даже обсуждения о том, как лучше сохранить урожай на зиму.

Грибная охота в Псковской области - это не просто хобби, а целая культура, объединяющая людей разных возрастов и профессий. А осень - это время, когда можно насладиться природой и пополнить запасы на зиму. Так что не упустите возможность насладиться этим чудесным временем года и отправиться на поиски лесных сокровищ.

Ксения Журавкова

#соцсети #грибы #осень
Псковская Лента Новостей
