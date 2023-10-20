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Общество

Особенности «тихой» охоты

23.10.2023 14:17|ПсковКомментариев: 1

Судя по соцсетям, собрать грибы и выложить фотографии трофеев «тихой охоты» на своих страницах любят многие грибники. Теперь лучше этого не делать: вдруг в корзине нечаянно окажется краснокнижный? С 12 октября этого года за незаконный сбор или уничтожение таких растений и грибов введена уголовная ответственность.

Что представляет собой ставший неожиданным для многих «грибной закон», кого он коснется, кто будет контролировать его исполнение, и так ли он хорош, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 



Селфи с грибами

За гибель редких животных и водных обитателей действующим законом всегда была предусмотрена уголовная ответственность, а за умышленное уничтожение таких же редких растений и грибов - нет. Чтобы защитить особо ценные объекты растительного мира, в этом году в Госдуму был внесен соответствующий законопроект.

Изменения в УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добычу, сбор и оборот особо ценных краснокнижных растений и грибов, вступили в силу в октябре. Как пояснила заместитель псковского природоохранного прокурора Евгения Конюхова, отягчающими уголовное наказания обстоятельствами являются незаконное приобретение или продажа особо ценных растений и грибов, публичная демонстрация, в том числе в СМИ и сети Интернет, а также совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

В то же время за причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу, предусмотрена и административная ответственность (статья 8.35 КоАП РФ).

«Дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации статьей 260.1, в первую очередь,
направлено на необходимость обеспечения сохранности редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений и грибов. В Красную книгу Российской Федерации занесено более 700 объектов растительного мира, в том числе порядка 40 грибов», - рассказала она.

Правда, правоприменительная практика по этой статье пока отсутствует. «Насчет того, как этот закон будет работать, пока сказать трудно. Но, учитывая то, что размер ущерба в статье не установлен, любое повреждение может повлечь уголовную ответственность», - сказала Евгения Конюхова.

По словам и.о. прокурора, уголовное наказание грозит тем, кто умышленно нарушает закон. «Размер ущерба влияния не имеет. Поэтому получается, что, если в соцсетях демонстрируются добытые краснокнижные растения или грибы, то тоже может наступить уголовная ответственность», - сказала она.

За незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений и грибов нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ или лишением свободы на срок до четырёх лет со штрафом до одного миллиона рублей. За незаконные приобретение или продажу - принудительные работы до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Правда, в региональном комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области успокоили, что уголовная ответственность последует только за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесённых в Красную книгу России. А Постановлением правительства РФ в перечень особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, внесен только один гриб - рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake). Причем, этого вида нет в Красной книге Псковской области.

Информация о том, каким образом будет контролироваться исполнение закона, размещена на официальном сайте Минприроды России. В частности, сообщается, что об уничтожении видов, которые включены в перечень особо ценных, необходимо информировать правоохранительные органы. Нарушения незаконного сбора и оборота краснокнижных растений пресекают представители МВД России, Пограничного управления ФСБ России и Федеральной таможенной службы. 

Правильно собирать

Пока относительно «грибного закона» много непонимания со стороны грибников. И даже у специалистов есть вопросы и замечания по поводу не учтенных в документе биологических особенностей грибов. Старший преподаватель кафедры микологии МГУ, участник экспедиций в Полистовский заповедник Владимир Гмошинский отмечает, что Красная книга - это свод правил о состоянии, распространении, мерах охраны редких животных, растений, грибов и других живых организмов, но надо понимать, что редких видов гораздо больше, чем часто встречаемых. «Если мы попытаемся изучить видовое разнообразие какой-нибудь территории, то большая часть видов - это будут редкие. Например, из 200 видов миксомицетов, которые мы изучали в Псковской области, 10-15 - это часто встречаемые, а остальные - редкие. Редких априори больше. Поэтому нет смысла вносить абсолютно все редкие виды в Красную книгу, особенно это касается грибов и грибоподобных организмов»,- сказал он.

Во-вторых, сбор плодовых тел грибов не приводит к их уничтожению. «В отношении уничтожения редких животных все однозначно. Поехал на Дальний Восток, убил амурского тигра - минус один тигр. Это плохо, поскольку приводит к уменьшению численности популяции. Если же вы забрали плодовое тело гриба - это не значит, что вы уничтожили его мицелий (грибницу). Плодовое тело - это орган размножения гриба, но ни в коем случае ни сам гриб. Мицелий обычно больше, и он скрыт в субстрате (подстилке). Если мы собираем плодовое тело гриба, особенно если мы это правильно делаем, то мы не уничтожаем сам организм», - подчеркнул ученый.

Владимир Гмошинский отметил, что для некоторых видов грибов их сбор даже полезен. «Наши бабушки ходили с корзинками, потому что у них не было полиэтиленовых пакетов, и это было очень правильно. Через дырочки корзинки высыпаются споры, что приводит к распространению грибов», - напомнил он.



Другое дело - если люди вытаптывают и изменяют вокруг себя экосистему. Но опять же обычным грибникам, которые пришли в лес с корзинами или даже пакетами, такое не под силу. Нарушить экосистему можно, если приехать в лес на тракторе, устроить покатушки на джипах или попытаться «облагородить» лес, убрав верхний слой почвы. «Тогда те редкие виды, которые нужно охранять, из экосистемы изымаются, и это действительно их убивает», - отметил он.

Также Владимир Гмошинский обратил внимание, что в законе незаконная добыча и сбор грибов приравнены к уничтожению. «Когда мы говорим про добычу грибов, это не равно уничтожение и даже не равно повреждение, если собирать их правильно - аккуратно выкручивать плодовое тело рукой и не повреждать верхний почвенный слой», - сказал он.

Срезать грибы ножом - это неправильно. Есть версия, что оставшаяся часть ножки повреждается бактериями, которые негативно могут влиять на мицелий. Кроме того, можно навредить и себе. «На ножке гриба могут быть важные определительные признаки. Например, у краснокнижной бледной поганки (Amanita phalloides) расширенная ножка при основании, а на вершине характерное пленчатое колечко. Если мы срежем основание, мы не увидим это расширение ножки, характерное для всех мухоморов, а колечко может затереться. И таким образом зеленоватая бледная поганка «превращается» в зеленую сыроежку. И мы получаем… труп. Каждый год несколько десятков человек в стране травится бледной поганкой», - рассказал он.

Еще поискать!

Какие же грибы псковским любителям «тихой охоты» стоит обходить стороной, чтобы не нарушить закон? По словам Владимира Гмошинского, в списке краснокнижных грибов Псковской области есть несколько видов грибов, которые занесены в Красную книгу России - это Sarcosoma globosum (саркосома шаровидная), Sparassis crispa (Спара́ссис курча́вый, грибная капуста), Ganoderma lucidum (Трутовик лакированный) и другие. «Они довольно широко распространены по всей стране, но их специально внесли в Красную книгу, потому что они индикаторы ценных биоценозов», - пояснил он.

«В Красной книге Псковской области прямо написано, съедобный гриб или не съедобный. Потому что у составителей задача была - сохранить биоценоз, а не запретить людям собирать эти грибы», - пояснил он.

Среди краснокнижных псковских грибов есть и очень яркие представители. Например, Grifola frondosa (грифола курчавая) - у нее крупные плодовые тела - с голову человека. Обычно вокруг одного дерева таких грибов образуется штук 6-8. Причем, это грибы хорошего качества. Sparassis crispa (Спара́ссис курча́вый) - тоже довольно крупный съедобный гриб, размером с три кулака. И вот эти грибы, действительно, лучше массово не срывать, чтобы не нанести этому виду урон.

Но некоторые из грибов и так вряд ли попадут в корзины любителей-грибников. Например, съедобный Phallus impudicus (Веселка обыкновенная) визуально выглядит совершенно несъедобным. Прямой перевод на русский язык латинского названия звучал бы не вполне прилично. А сам гриб источает сильный гнилостный запах, чем привлекает мух.



«Этот вид практически мусорный. Я его в Москве находил на газоне возле дома. Это тот случай, когда в Красную книгу совсем не стоило заносить. Гриб не привязан к конкретной растительной ассоциации. Куда его занесло с почвой - там он и вырос. Он любит помойки всякие. Кстати, это очень частные места для грибов, причем, необычных. Но это не значит, что мы будем охранять помойки», - отметил ученый.

Среди краснокнижных псковских грибов есть и такие, которые грибники вряд ли найдут. «Я сомневаюсь, что малопродвинутый грибник сможет найти Choiromyces meandriformis (Белый трюфель). Его из-под земли надо вытащить. Один раз мне студенты приносили трюфель, и это был редкий случай. Они искали насекомых, разрывали почву и случайно нашли его - размером с маленькое дикое яблочко. Думаю, никто его не будет собирать в промышленных масштабах», - уверен ученый.

Несъедобные грибы вроде бледной поганки (Amanita phalloides) собирать никто не будет. Но, возможно, закон спасет их от дурных привычек некоторых людей «сбивать поганки».

Не навредить

Помимо редких видов грибов, Красная книга Псковской области содержит лишайники и водоросли. «Это организмы, которые мало интересуют с людей точки зрения промышленного сбора. Если есть нельзя и оно не супер красивое - то обычно людям это не интересно. «Хотя в Великобритании в XIX веке были настолько рьяные лихенологи, что они изничтожили популяции довольно редких лишайников. Тогда модно было заниматься натуралистической наукой, все собирали лишайники, в результате - популяция погибала. Но я плохо представляю, чтобы обычный житель Псковской области злонамеренно собирал лишайники, и его нужно было за это наказывать», - сказал он.

Однако большинство лишайников, занесенных в Красную книгу, являются индикаторами чистоты воздуха. «То есть, если они есть, то неправильно рядом ставить завод с техногенными выбросами. И задача включения многих лишайников в Красную книгу заключается именно в этом», - пояснил Владимир Гмошинский.

Что касается водорослей, то запрет сбора и изъятия из среды некоторых видов может быть курьезным: «В списке краснокнижных водорослей есть некоторые цианобактерии. Я не понимаю, как собираются отслеживать их уничтожение. Например, Planktothrix rubescens (планктотрикс красноватый) - это ниточка диаметром 8 микрон и длиной 70 микрон, которая живет в определенных озерах. Человек искупался - на нем остались эти водоросли. Получается, он уничтожил водоросли, изъяв их из места обитания. Как это планируют проверять?»

В то же время, он согласен, что слив бочки с отходами в такое озеро вызовет гибель популяции. И за такое нарушение, действительно, нужно судить.

В целом, подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что в «грибном законе» есть ошибки, которые могут привести к проблемам с законом у обычных грибников. «Закон откровенно плохой и составлен безграмотно без учёта особенности биологии грибов, которым не очень сильно вредит изъятие плодовых тел. За убийство тигра надо сажать, за незаконную добычу радиолы розовой (золотого корня) тоже. Это ценные природные ресурсы, виды, которые реально легко уничтожить хозяйственной деятельностью человека. Но есть виды, которым «обычный человек» навредить не может», - резюмировал ученый.

Светлана Синцова

Фото из соцсетей

Теги: #закон #грибы
Источник: Псковская Лента Новостей
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