Общество

Первые маслята появились в Новоржевском районе. ФОТО

Первые маслята появились в Новоржевском районе. Снимки опубликованы в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Елена Каштанова / «ВКонтакте»

Первый урожай маслят в Новоржевском районе был зафиксирован 15 мая.

Фото: Людмила Иванова / «ВКонтакте»

А 16 мая другая любительница «тихой охоты» рассказала, что собрала корзину маслят в Новоржевском районе.

«На хорошую жареху набрала. Конечно, это нечто. Сидят не под соснами, а в поле. В основном по 1-3 штуки, не более», - отметила женщина.

Ранее в лесах Псковской области собирали строчки и сморчки. Также был найден малоизвестный съедобный гриб «алая эльфова чаша».