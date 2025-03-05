Общество

Гриб «алая эльфова чаша» обнаружила женщина в псковском лесу

Малоизвестный съедобный гриб «алая эльфова чаша» обнаружила женщина в псковском лесу. Фотографии улова тихой охоты она выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Лариса Ивахива / «ВКонтакте»

Саркосцифа австрийская, или «алая эльфова чаша» — вид сумчатых грибов рода Саркосцифа (Sarcoscypha). Малоизвестный съедобный гриб низкого качества. Мякоть хрящеватая и немного жестковатая на вкус. Перед приготовлением грибы обязательно отваривают в подсоленной воде.

Саркосцифа австрийская растёт в лесах и парках на земле, богатых гумусом, на мхе, гниющей древесине, прелых листьях или на корневой гнили. Предпочитает иву и клён. Плодовые тела появляются ранней весной сразу после таяния снега.

В благоприятных условиях единично может появляться и в марте. При позднем начале зимы отдельные плодовые тела могут появиться в конце ноября — начале декабря.