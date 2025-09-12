Общество

Ярмарку трудоустройства для ветеранов СВО провел псковский филиала фонда «Защитники Отечества»

12 сентября на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Пскове прошло открытие ярмарки трудоустройства для ветеранов специальной военной операции, а также семей погибших и пропавших без вести военнослужащих. В мероприятии приняли участие 27 организаций и более двух десятков представителей целевой аудитории, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом к участникам обратились руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева и заместитель министра труда и занятости Псковской области Яна Васюцкая.

«Сегодня мы впервые проводим ярмарку трудоустройства на площадке фонда. Это историческое событие, потому что у наших подопечных есть огромный запрос на возможность вернуться к полноценной жизни, найти работу, освоить новую профессию. Для нас важно, что рядом с фондом работают профильные министерства и работодатели, готовые принимать ветеранов на трудоустройство», — отметила Надежда Васильева.

По словам Яны Васюцкой, к каждому ветерану или члену его семьи прикрепляется куратор от фонда и кадрового центра, который помогает решить индивидуальные вопросы, начиная с оформления документов и заканчивая подбором вакансий и переобучением.

«За этот год к нам обратились порядка 50 человек. Мы предлагаем программы бесплатного переобучения сроком 4–6 месяцев, чтобы подготовить специалистов под востребованные профессии в регионе», — подчеркнула она.

В ярмарке приняли участие крупные предприятия региона, среди которых завод «Титан-Полимер», «Горводоканал», Псковская таможня, Россельхозбанк, ВТБ, Почта России, «Автомобильные дороги Пскова», хлебокомбинат и другие организации.

Участники ярмарки смогли лично пообщаться с работодателями и кураторами образовательных программ.

Организаторы подчеркнули, что подобные встречи станут регулярными и позволят расширить возможности трудоустройства и профессиональной подготовки для ветеранов и их семей в Псковской области.