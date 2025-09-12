Ярмарку трудоустройства для ветеранов СВО провел псковский филиала фонда «Защитники Отечества»

12 сентября на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Пскове прошло открытие ярмарки трудоустройства для ветеранов специальной военной операции, а также семей погибших и пропавших без вести военнослужащих. В мероприятии приняли участие 27 организаций и более двух десятков представителей целевой аудитории, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С приветственным словом к участникам обратились руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева и заместитель министра труда и занятости Псковской области Яна Васюцкая.
По словам Яны Васюцкой, к каждому ветерану или члену его семьи прикрепляется куратор от фонда и кадрового центра, который помогает решить индивидуальные вопросы, начиная с оформления документов и заканчивая подбором вакансий и переобучением.
В ярмарке приняли участие крупные предприятия региона, среди которых завод «Титан-Полимер», «Горводоканал», Псковская таможня, Россельхозбанк, ВТБ, Почта России, «Автомобильные дороги Пскова», хлебокомбинат и другие организации.
Участники ярмарки смогли лично пообщаться с работодателями и кураторами образовательных программ.
Организаторы подчеркнули, что подобные встречи станут регулярными и позволят расширить возможности трудоустройства и профессиональной подготовки для ветеранов и их семей в Псковской области.