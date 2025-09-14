Общество

«Ему у нас понравилось»: почему паук-оса выбрал Псковскую область

Неизвестное и необычное - это всегда немного страшно. Особенно, если речь идет о жуках, пауках и прочих не очень приятных представителях нашей фауны. Этот летний сезон «порадовал» новинкой. Знакомьтесь: паук-оса, довольно крупный и пугающий своим сходством с жалящим насекомым. Опасен ли этот представитель членистоногих, что делать при случайной встрече с ним, какие еще паукообразные, жесткокрылые и перепончатокрылые нагоняли страх на псковичей и кто из них реально опасен, узнала Псковская Лента Новостей.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Не берите в руки пауков

Необычного полосатого паука-осу псковичи встречали этим летом не только за городом и в садоводческих товариществах, но и в областном центре. Довольно крупную особь запечатлел житель Пскова на стене на улице Гражданской.

Необычная для нашего климата живность стала предметом обсуждения в соцсетях. «Пауки-осы стали слоняться где ни попадя. Будьте внимательны, особенно если вы аллергик! Укусит - мало не покажется!», - предупредил один из комментаторов.

Неужели у нас поселился какой-то опасный вид членистоногих? «Паук-оса — это вид, который обитает в более южных широтах. Он любитель высокой температуры и засушливых мест. Поэтому у нас он является экзотическим. Но, как ни странно, ему у нас понравилось», - пояснила кандидат биологических наук, доцент Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Анна Крюкова.

По ее словам, этот паук появился в наших широтах лет 5−6 назад. «Естественно, сначала это были единичные случаи. Но после нескольких лет, которые отличались продолжительным периодом вегетации (несколько лет подряд теплый сентябрь), они стали здесь встречаться более массово», - рассказала Анна Крюкова.

Биолог отметила, что паук-оса относится к большому семейству пауков-кругопрядов. Это «родственник» паука-крестовика, он также плетет сети и охотится на других насекомых.

На него все обращают внимание, исключительно благодаря его крупным размерам и очень яркой окраске.

«Его брюшко похоже на осиное, поэтому его так и назвали - паук-оса. Действительно, он очень ярко смотрится. Но это самка. Паук-самец остается часто незамеченным. Он маленький, буквально полсантиметра, чаще серенький или коричневый. Мы его с вами не видим. А вот паучиха с брюшком размером до трех сантиметров — очень заметная!», - сказала она.

А так как большинство кругопрядов — хищники, и им свою жертву надо умертвить, они имеют ядовитые железы. «У этого паука тоже есть яд. Но для того, чтобы убить человека, этого яда недостаточно. Кроме того, этот паук сам никогда не нападает, но он привлекает очень много внимания, и иногда действительно случаются такие «недоразумения», когда он человека все-таки кусает. У нас такие случаи уже были. Укус этого паука действительно похож на укус осы. Он вызывает отек, зудит и чешется в течение суток-двух. Но, к счастью, летальных последствий за этим не следует», - отметила Анна Крюкова.

Правда, для аллергиков укус паука может быть более болезненным. Поэтому людям, страдающим аллергией, надо быть очень осторожными как с пчелами и осами, так и с этим пауком. «Самое главное — не провоцировать. То есть, сами к пауку не лезем, в руки не берем», - посоветовала биолог.

Кстати, в следующем году пауков-ос может стать заметно меньше. По словам Анны Крюковой, в этом году лето было холодное. Поэтому численность пауков-ос пойдет на спад - «все в природе сбалансировано».

Чудесные насекомые

Впрочем, и, помимо пауков, псковичам хватало встреч с непонятными и не очень приятными насекомыми. Причем, не на улице, а дома! На одну из наших читательниц прямо с потолка упала какая-то черная сороконожка. Отойдя от испуга, женщина решила рассмотреть отлетевшее на пол «страшное насекомое». Но почувствовав внимание к себе, многоножка с бешеной для гусеницы скоростью метнулась под диван. «Я погуглила. Возможно, это была мухоловка. Для человека они безвредны. И даже полезны тем, что едят комаров и мух. Но внешне эти полезные существа выглядят не очень», - сообщила читательница.

А дочь коллеги обнаружила дома необычного жука, успела его сфотографировать и обнаружила в нем приметы представителя семейства жуков-убийц, которые обитают в Центральной Европе и в некоторых частях США и Канады. Для человека он не опасен, хотя его укус все же может вызвать боль и локальную отечность.

Правда, кандидат биологических наук Анна Крюкова в запечатленном на фото насекомом жука-убийцу не признала. «Скорее всего, это сверчок. Фотография, конечно, не очень четкая. Но на 70% - это обычный домашний сверчок. Мы все так далеки от природы. Мои дети тоже иногда мне тащат совершенно обычные виды. Они их так умиляют, так удивляют! В природе все интересно и необычно, на все надо обращать внимание», - сказала она.

В то же время Анна Крюкова отметила, что в последнее время в регионе в связи с потеплением климата, действительно, появляются новые виды насекомых: «Мы иногда такие чудеса наблюдаем! Обнаруживаем виды, о которых мы раньше в нашей зоне даже не могли мечтать.

Например, богомолы - южный вид, экзотический. Я сейчас двух живых богомолов «воспитываю», кормлю мухами».

Также в течение пяти последних лет в области регулярно встречаются жуки-носороги, которые для нашей зоны не являются исконными видами. Но они «чувствуют себя здесь хорошо: естественных врагов у них пока на нашей территории нет, поэтому у них нет никакой конкуренции и угнетения».

Опасное вторжение

В большинстве случаев и новые, и давно известные жуки-пауки и другие насекомые опасности для человека не представляют. Но бывают и исключения. Такой случай произошел с псковичкой, в квартиру которой попал целый осиный рой.

Женщина пришла домой и обнаружила в комнате огромное количество ос. Она закрыла дверь и вернулась уже с дихлофосом. «На окне были сотни ос! Я прямо на них направила струю дихлофоса. Другого выхода не было! И сразу выскочила из комнаты», - рассказала Ольга М.

Псковичка предположила, что насекомые попали в помещение «через флакон натяжного потолка, где планировалось поменять лампочку». «Мы живем на последнем этаже, над нами – чердак. Может, там они и поселились», - предположила она.

«Очень часто те же самые чердаки, какие-то перекрытия становятся местами для гнезд. Осы свою популяцию каждый год наращивают буквально от одной матки. И бумажные ульи лепят по крышам, сараям, в укромных местах», - прокомментировала ситуацию Анна Крюкова.

По словам специалиста, когда популяция растет одного маленького выхода осам становится недостаточно, и тогда они своими мощными челюстями могут выгрызать древесину. «Они и гнездо лепят — жуют древесину, перемалывают ее, смачивают слюной и потом раскатывают этот серый лист. Это настоящая бумага, поэтому их и называют бумажные осы. Когда им становится тесно, они могут проложить себе новый ход. У нас в Великих Луках, правда, в дачных домах, такие случаи фиксировали неоднократно. Осы через потолок прогрызают ход и сваливаются прямо в комнату», - сообщила она.

Анна Крюкова обратила внимание на то, что при обнаружении осиного гнезда или подозрений о том, что оно есть в доме, надо вызывать специальную службу, потому что «это действительно опасно». «Даже у здорового человека большое количество укусов может вызвать шок и остановку сердца. Надо вызывать специалистов и сразу же эту проблему решать», - отметила она.

Поэтому рекомендация всем, кто сталкивается с подобной проблемой — обращаться в управляющую компанию, которая обслуживает дом.

«Санитарное содержание общего имущества - обязанность управляющей организации. Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, подъезды, включая лестницы, подвалы, места для колясок и другие технические помещения, относятся к общему имуществу жильцов. За них отвечает организация, которая занимается управлением многоквартирного дома. Организации, обслуживающие жилищный фонд, совместно с органами санэпиднадзора при необходимости должны проводить дезинфекцию и дератизацию помещений для уничтожения насекомых и грызунов», - напомнил эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов.

Одним словом, осы-пауки не так опасны, как просто осы в большом количестве. Но и ярких и необычных самок-паучих тоже не стоит трогать и брать в руки. Полосатый паук — совсем не котенок, и селфи с ним может закончиться отеком и аллергией.

Светлана Синцова