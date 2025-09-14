Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
развивающие секции для детей
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
Открытие ресторана GURAVI
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
ПЛН-25 Вызовы для лидера
о работе профсоюзных здравниц
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Общество 14.09.2025 17:580 Теплое начало рабочей недели прогнозируют синоптики на Северо-Западе 15.09.2025 12:360 Начинается видеотрансляция передачи «Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом 15.09.2025 12:090 Движение поездов на участке Петербург – Луга восстановлено по всем путям 15.09.2025 11:540 «Ему у нас понравилось»: почему паук-оса выбрал Псковскую область 15.09.2025 10:470 Депутаты областного Собрания на неделе проведут прием граждан 15.09.2025 10:160 ВИР-технология: новое слово в капитальном ремонте мягких кровель
 
 
 
Самое популярное 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 12:402 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Ему у нас понравилось»: почему паук-оса выбрал Псковскую область

15.09.2025 11:54|ПсковКомментариев: 0

Неизвестное и необычное - это всегда немного страшно. Особенно, если речь идет о жуках, пауках и прочих не очень приятных представителях нашей фауны. Этот летний сезон «порадовал» новинкой. Знакомьтесь: паук-оса, довольно крупный и пугающий своим сходством с жалящим насекомым. Опасен ли этот представитель членистоногих, что делать при случайной встрече с ним, какие еще паукообразные, жесткокрылые и перепончатокрылые нагоняли страх на псковичей и кто из них реально опасен, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Не берите в руки пауков

Необычного полосатого паука-осу псковичи встречали этим летом не только за городом и в садоводческих товариществах, но и в областном центре. Довольно крупную особь запечатлел житель Пскова на стене на улице Гражданской.

Необычная для нашего климата живность стала предметом обсуждения в соцсетях. «Пауки-осы стали слоняться где ни попадя. Будьте внимательны, особенно если вы аллергик! Укусит - мало не покажется!», - предупредил один из комментаторов.

Неужели у нас поселился какой-то опасный вид членистоногих? «Паук-оса — это вид, который обитает в более южных широтах. Он любитель высокой температуры и засушливых мест. Поэтому у нас он является экзотическим. Но, как ни странно, ему у нас понравилось», - пояснила кандидат биологических наук, доцент Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Анна Крюкова.

По ее словам, этот паук появился в наших широтах лет 5−6 назад. «Естественно, сначала это были единичные случаи. Но после нескольких лет, которые отличались продолжительным периодом вегетации (несколько лет подряд теплый сентябрь), они стали здесь встречаться более массово», - рассказала Анна Крюкова.

Биолог отметила, что паук-оса относится к большому семейству пауков-кругопрядов. Это «родственник» паука-крестовика, он также плетет сети и охотится на других насекомых.

На него все обращают внимание, исключительно благодаря его крупным размерам и очень яркой окраске.

«Его брюшко похоже на осиное, поэтому его так и назвали - паук-оса. Действительно, он очень ярко смотрится. Но это самка. Паук-самец остается часто незамеченным. Он маленький, буквально полсантиметра, чаще серенький или коричневый. Мы его с вами не видим. А вот паучиха с брюшком размером до трех сантиметров — очень заметная!», - сказала она.

А так как большинство кругопрядов — хищники, и им свою жертву надо умертвить, они имеют ядовитые железы. «У этого паука тоже есть яд. Но для того, чтобы убить человека, этого яда недостаточно. Кроме того, этот паук сам никогда не нападает, но он привлекает очень много внимания, и иногда действительно случаются такие «недоразумения», когда он человека все-таки кусает. У нас такие случаи уже были. Укус этого паука действительно похож на укус осы. Он вызывает отек, зудит и чешется в течение суток-двух. Но, к счастью, летальных последствий за этим не следует», - отметила Анна Крюкова.

Правда, для аллергиков укус паука может быть более болезненным. Поэтому людям, страдающим аллергией, надо быть очень осторожными как с пчелами и осами, так и с этим пауком. «Самое главное — не провоцировать. То есть, сами к пауку не лезем, в руки не берем», - посоветовала биолог.

Кстати, в следующем году пауков-ос может стать заметно меньше. По словам Анны Крюковой, в этом году лето было холодное. Поэтому численность пауков-ос пойдет на спад - «все в природе сбалансировано».

Чудесные насекомые

Впрочем, и, помимо пауков, псковичам хватало встреч с непонятными и не очень приятными насекомыми. Причем, не на улице, а дома! На одну из наших читательниц прямо с потолка упала какая-то черная сороконожка. Отойдя от испуга, женщина решила рассмотреть отлетевшее на пол «страшное насекомое». Но почувствовав внимание к себе, многоножка с бешеной для гусеницы скоростью метнулась под диван. «Я погуглила. Возможно, это была мухоловка. Для человека они безвредны. И даже полезны тем, что едят комаров и мух. Но внешне эти полезные существа выглядят не очень», - сообщила читательница.

А дочь коллеги обнаружила дома необычного жука, успела его сфотографировать и обнаружила в нем приметы представителя семейства жуков-убийц, которые обитают в Центральной Европе и в некоторых частях США и Канады. Для человека он не опасен, хотя его укус все же может вызвать боль и локальную отечность.

Правда, кандидат биологических наук Анна Крюкова в запечатленном на фото насекомом жука-убийцу не признала. «Скорее всего, это сверчок. Фотография, конечно, не очень четкая. Но на 70% - это обычный домашний сверчок. Мы все так далеки от природы. Мои дети тоже иногда мне тащат совершенно обычные виды. Они их так умиляют, так удивляют! В природе все интересно и необычно, на все надо обращать внимание», - сказала она.

В то же время Анна Крюкова отметила, что в последнее время в регионе в связи с потеплением климата, действительно, появляются новые виды насекомых: «Мы иногда такие чудеса наблюдаем! Обнаруживаем виды, о которых мы раньше в нашей зоне даже не могли мечтать.

Например, богомолы - южный вид, экзотический. Я сейчас двух живых богомолов «воспитываю», кормлю мухами».

Также в течение пяти последних лет в области регулярно встречаются жуки-носороги, которые для нашей зоны не являются исконными видами. Но они «чувствуют себя здесь хорошо: естественных врагов у них пока на нашей территории нет, поэтому у них нет никакой конкуренции и угнетения».

Опасное вторжение

В большинстве случаев и новые, и давно известные жуки-пауки и другие насекомые опасности для человека не представляют. Но бывают и исключения. Такой случай произошел с псковичкой, в квартиру которой попал целый осиный рой.

Женщина пришла домой и обнаружила в комнате огромное количество ос. Она закрыла дверь и вернулась уже с дихлофосом. «На окне были сотни ос! Я прямо на них направила струю дихлофоса. Другого выхода не было! И сразу выскочила из комнаты», - рассказала Ольга М.

Псковичка предположила, что насекомые попали в помещение «через флакон натяжного потолка, где планировалось поменять лампочку». «Мы живем на последнем этаже, над нами – чердак. Может, там они и поселились», - предположила она.

«Очень часто те же самые чердаки, какие-то перекрытия становятся местами для гнезд. Осы свою популяцию каждый год наращивают буквально от одной матки. И бумажные ульи лепят по крышам, сараям, в укромных местах», - прокомментировала ситуацию Анна Крюкова.

По словам специалиста, когда популяция растет одного маленького выхода осам становится недостаточно, и тогда они своими мощными челюстями могут выгрызать древесину. «Они и гнездо лепят — жуют древесину, перемалывают ее, смачивают слюной и потом раскатывают этот серый лист. Это настоящая бумага, поэтому их и называют бумажные осы. Когда им становится тесно, они могут проложить себе новый ход. У нас в Великих Луках, правда, в дачных домах, такие случаи фиксировали неоднократно. Осы через потолок прогрызают ход и сваливаются прямо в комнату», - сообщила она.

Анна Крюкова обратила внимание на то, что при обнаружении осиного гнезда или подозрений о том, что оно есть в доме, надо вызывать специальную службу, потому что «это действительно опасно». «Даже у здорового человека большое количество укусов может вызвать шок и остановку сердца. Надо вызывать специалистов и сразу же эту проблему решать», - отметила она.

Поэтому рекомендация всем, кто сталкивается с подобной проблемой — обращаться в управляющую компанию, которая обслуживает дом.

«Санитарное содержание общего имущества - обязанность управляющей организации. Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, подъезды, включая лестницы, подвалы, места для колясок и другие технические помещения, относятся к общему имуществу жильцов. За них отвечает организация, которая занимается управлением многоквартирного дома. Организации, обслуживающие жилищный фонд, совместно с органами санэпиднадзора при необходимости должны проводить дезинфекцию и дератизацию помещений для уничтожения насекомых и грызунов», - напомнил эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов.

Одним словом, осы-пауки не так опасны, как просто осы в большом количестве. Но и ярких и необычных самок-паучих тоже не стоит трогать и брать в руки. Полосатый паук — совсем не котенок, и селфи с ним может закончиться отеком и аллергией.

Светлана Синцова

Теги: #паук-оса
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 235 человек
15.09.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция передачи «Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом 15.09.2025, 12:300 Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36% 15.09.2025, 12:250 Наталья Федорова: В Собрании депутатов Псковского округа будет демократичный состав 15.09.2025, 12:150 Псковская область сохранила 55 место в России по уровню безработицы
15.09.2025, 12:100 «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025 15.09.2025, 12:090 Движение поездов на участке Петербург – Луга восстановлено по всем путям 15.09.2025, 12:060 Александр Котов: «Единая Россия» к каждой избирательной кампании относится серьезно 15.09.2025, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Соповым
15.09.2025, 11:570 С автором «Ветра радости» встретятся гости и участники фестиваля «Осень в Михайловском» 15.09.2025, 11:540 «Ему у нас понравилось»: почему паук-оса выбрал Псковскую область 15.09.2025, 11:370 ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда 15.09.2025, 11:350 Александр Козловский: Все одномандатники от «Единой России» победили
15.09.2025, 11:260 Два «золота» и «бронзу» привезли псковские ориентировщики с соревнований в Петербурге 15.09.2025, 11:120 «Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом 15.09.2025, 10:580 Псковские профсоюзы принимали участие в наблюдении за выборами 15.09.2025, 10:560 Сено горело в надворной постройке в пушкиногорской деревне Захино
15.09.2025, 10:490 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2025 15.09.2025, 10:470 Депутаты областного Собрания на неделе проведут прием граждан 15.09.2025, 10:310 Жилой дом и хозпостройки горели в новосокольнической деревне Тириново 15.09.2025, 10:210 XVIII Межрегиональный фестиваль «Осень в Михайловском» пройдет с 17 по 19 сентября
15.09.2025, 10:160 ВИР-технология: новое слово в капитальном ремонте мягких кровель 15.09.2025, 10:120 В Госдуме предложили запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях 15.09.2025, 10:010 Две бани сгорели в Псковской области в выходные 15.09.2025, 09:520 У псковичей страх заразиться COVID-19 снизился до уровня боязни гриппа – опрос 
15.09.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Есть ли шанс сдать экотехнопарк до конца года? 15.09.2025, 09:000 Спрос на авиабилеты к Китай на фоне введения безвиза вырос почти в 2 раза 15.09.2025, 08:380 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 15.09.2025, 08:201 Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа
15.09.2025, 08:000 Программы для похудения и жизни без боли предлагают псковичам 15.09.2025, 07:481 На довыборах депутата Псковской гордумы по округу №3 победу одержал Антон Мороз 15.09.2025, 07:300 День свободных денег отмечают 15 сентября 15.09.2025, 07:000 На участке улицы Некрасова в Пскове вводят одностороннее движение до 31 октября
14.09.2025, 23:370 ФК «Луки-Энергия» второй раз за четыре дня проиграл «Череповцу» 14.09.2025, 23:340 Восстановлено движение поездов на участке Петербург — Луга 14.09.2025, 23:210 Выборы-2025 принесли победу всем действующим губернаторам 14.09.2025, 22:540 Илья Стрелков: В Псковской области выборы организованы на высшем уровне
14.09.2025, 22:420 В Госдуму внесут проект о госпитальных школах 14.09.2025, 22:361 Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов 14.09.2025, 22:230 Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет 14.09.2025, 22:000 В Москве к 2030 году хотят построить еще 30 станций метро
14.09.2025, 21:570 Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 90,54% по стране 14.09.2025, 21:450 Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки 14.09.2025, 21:400 На пяти участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость 15 сентября 14.09.2025, 21:390 Геннадий Афанасьев: Инцидентов на избирательных участках не было
14.09.2025, 21:320 Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе 14.09.2025, 21:200 Мошенники обманули псковича под предлогом оплаты доставки 14.09.2025, 21:000 Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон ушел из жизни в 46 лет 14.09.2025, 20:400 В период избирательной кампании в РФ возбудили 11 уголовных дел
14.09.2025, 20:391 Сергей Кулаков: Поступавшие в УИКи жалобы признаны необоснованными 14.09.2025, 20:200 Обладатель звания «Посол русской культуры» даст концерт в псковской филармонии 14.09.2025, 20:000 Трехдневное голосование на муниципальных выборах закончилось в Псковской области 14.09.2025, 19:380 Мужчина в зеленой спортивной кофте пропал в Пскове
14.09.2025, 19:180 ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года 14.09.2025, 18:580 Две тысячи дедовичских сеянцев ели высадили в Калининградской области 14.09.2025, 18:380 Пассажир скутера пострадала при столкновении с Renault в Пскове 14.09.2025, 18:241 Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35%
14.09.2025, 18:180 Наталья Федорова: На избирательных участках Псковского района царит оживление 14.09.2025, 17:580 Теплое начало рабочей недели прогнозируют синоптики на Северо-Западе 14.09.2025, 17:490 Автомобиль с тремя пассажирами перевернулся в Пустошкинском районе, водитель умер 14.09.2025, 17:380 Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО
14.09.2025, 17:180 Экономист назвал сегодняшнюю рыночную ипотеку бессмысленной 14.09.2025, 16:571 Дмитрий Быстров: От сегодняшнего выбора зависит, как будет развиваться Островский округ 14.09.2025, 16:370 Опубликована программа восьмого псковского фестиваля «Книжная яблоня» 14.09.2025, 16:170 Дмитрий Шахов: В сельской местности особенно важна организация выездного голосования
14.09.2025, 15:570 Псковский и рязанский губернаторы обсудили межрегиональное сотрудничество 14.09.2025, 15:370 На муниципальных выборах в Псковской области уже проголосовали свыше 50 тысяч человек 14.09.2025, 15:300 Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ 14.09.2025, 15:100 Акции, выставки и уроки мужества пройдут ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества
14.09.2025, 14:500 До +23 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 15 сентября 14.09.2025, 14:300 В Рособрнадзоре рассказали о тестах для детей мигрантов 14.09.2025, 14:080 Лежащего на дороге мужчину переехали насмерть в Гдовском районе 14.09.2025, 13:583 Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных псковских «Ласточек»
14.09.2025, 13:270 Гоголь плюс Грибоедов: гости «Михайловского» предпочитают комедии 14.09.2025, 13:170 «Счёты вырваны с бетоном, рядом разбитое зеркало»: псковичи возмущены состоянием детской площадки 14.09.2025, 12:570 Лауреаты премии правительства в области медицины освобождены от НДФЛ с награды 14.09.2025, 12:380 Игорь Сопов: За выборами ведется многоуровневая система наблюдения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru