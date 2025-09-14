Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 15 сентября

15.09.2025 17:23|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 15 сентября в разные годы.

 

2004 год. В Пскове пройдут Дни Франции

Городская администрация Пскова 15 сентября 2004 года анонсировала проведения Дней Франции. Организаторами мероприятий выступили Генеральное консульство Французской республики в Санкт-Петербурге, государственное управление образования и науки, администрация города Пскова, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, Франко-Русский клуб и другие организации.

Активное участие в проведении мероприятий приняли представители французских и псковских вузов, Псковский музей-заповедник, областная универсальная научная библиотека, центр российской кинематографии «Победа», Псковский педагогический комплекс, а также учащиеся общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования, изучающие французский язык и культуру Франции.

Торжественное открытие Дней Франции состоялось 29 сентября в кинотеатре «Победа». В этот день прошла встреча координатора программы Марины Щелкуновой с заведующими международных отделов и студентами вузов. В музыкальной школе №2 открылась выставка картин псковской художницы Татьяны Строило «Франция — любовь моя», а также состоялся концерт московского камерного ансамбля.

Вечером псковичей и гостей города ожидал вечер французской кухни Bon Appetit в кафе «Европейское».

30 сентября в областной научной библиотеке состоялось открытие выставки «Жизнь и творчество Артура Рембо», а также выставки книг французской литературы. В Псковском педагогическом комплексе прошёл спектакль «Красная Шапочка на новый лад» от театра-студии «Ренессанс», победителя Всероссийского фестиваля детских франкоговорящих театров «Менестрель».

Отмечалось, что проведение Дней Франции в Пскове стало новым шагом в укреплении партнёрских отношений и культурных связей между народами России и Франции, а также между городами-партнёрами Псковом и французским городом Арлем.

2005 год. Подведены итоги воздухоплавательного конкурса среди СМИ Псковской области

В далёком уже 2005 году в Псковской области прошёл конкурс среди средств массовой информации, посвящённый воздухоплаванию. В торжественной обстановке были названы «Лучшие информационные средства массового воздухоплавания».

Победителями в своих номинациях стали:

  • газета «Великолукская правда»;
  • областное радио ГТРК «Псков»;
  • телекомпания «Импульс-ТВ».

В конкурсе участвовали 11 редакций СМИ Псковской области. Участники предоставили около 2 часов аудиозаписей и 1 час 40 минут видеосюжетов, посвящённых воздухоплаванию. Объём представленных работ печатных СМИ превысил 50 полос газетного текста.

На тот момент директор Международных встреч воздухоплавателей Валерий Латыпов отметил, что все СМИ внесли большой вклад в развитие воздухоплавания в регионе. Он подчеркнул, что определять победителя было очень сложно, так как все представленные конкурсные сборники отличались достоверностью, содержательностью и понравились и журналистам, и воздухоплавателям, и представителям властей.

Мэр Великих Лук, стоявший на посту в то время, Лидия Голубева отметила, что данный конкурс — самый независимый и непредвзятый, поскольку «результаты получаются путём суммирования баллов семи человек, которые не могут повлиять друг на друга».

2008 год. В Псковской области запрещено торговать крепкими спиртными напитками после 23.00

С 15 сентября 2008 года на территории Псковской области для организаций розничной торговли было ограничено время продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% объёма готовой продукции — с 23.00 до 7.00. Это решение было принято администрацией области постановлением №244 от 28 августа 2008 года.

Организации общественного питания на территории региона могут продолжать розничную торговлю крепким спиртным в соответствии со своим режимом работы.

Инициатива о запрещении ночной торговли алкоголем исходила от прокурора Псковской области Тимура Кебекова. Прокуратурой был проведён анализ состояния преступности в регионе, и было установлено, что в 2007 году каждое седьмое преступление совершено лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что в ночное время (с 22:00 до 06:00) в состоянии опьянения совершается примерно столько же преступлений, что и за оставшуюся часть суток (с 06:00 до 22:00). Это свидетельствовало об устойчивой связи между распитием алкогольных напитков в ночное время и увеличением количества совершаемых преступлений.

Рассмотрев инициативу прокурора, на тот момент губернатор Псковской области Михаил Кузнецов подписал постановление, ограничивающее время торговли крепкими алкогольными напитками после 23.00. Такое решение стало важным шагом в борьбе с преступностью и поддержании общественного порядка в регионе.

2017 год. Неизвестный взломал сейф в кабинете директора молочного комбината в Великих Луках и похитил более 5 млн рублей

В ночь с 13 на 14 сентября неизвестный проник в кабинет директора молочного комбината города Великие Луки.

Незаконное проникновение в офис Великолукского молочного комбината произошло через крышу. На тот момент руководитель пресс-службы группы компаний «Кабош» (ООО «Великолукский молочный комбинат») Мария Иванова заявила, что кроме денег были украдены документы.

«Злоумышленники проникли на 3 этаж через крышу, вскрыли кабинет ассистента, приемную и кабинет генерального директора. Неизвестные обыскали все шкафы, вскрыли сейф. Украли часть документов, деньги. Взломали дверь в конференц-зал. Пытались проникнуть в казначейство», - говорилось в заявлении.

Тогда, по словам руководителя пресс-службы предприятия, кражу 5,5 млн рублей на Великолукском молочном комбинате расценивали как провокацию и очередной акт устрашения со стороны недоброжелателей руководителя предприятия Дмитрия Матвеева.

2020 год. Численность депутатов Псковского областного Собрания сокращена до 26 человек

В 2020 году в Псковской области изменился количественный состав регионального парламента. Псковское областное Собрание депутатов приняло законопроект о поправках в областной Устав. Изменения касались количественного состава регионального парламента.

Инициаторами законопроекта стали депутаты трёх фракций: «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Среди них были Александр Котов, Виктор Остренко, Владимир Яников, Андрей Козлов, Анатолий Тиханов, Юрий Сорокин, Борис Полозов, Виктор Антонов, Антон Минаков и Наталья Тудакова.

Учитывая уменьшение численности населения области, было предложено сократить число депутатов регионального парламента с 44 до 26 человек. Половина из нового состава должна была избираться по одномандатным округам, половина — по партийным спискам.

Эта норма начала действовать со следующего созыва. 

Законопроект поддержали 36 депутатов, против голосовали двое, двое воздержались.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
