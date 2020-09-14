Политика

Численность Псковского областного Собрания сокращена до 26 человек

Псковское областное Собрание депутатов приняло законопроект о поправках в областной Устав, которые меняют количественный состав регионального парламента. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии 15 сентября.

Инициаторами законопроекта стали депутаты трех фракций: «Единая Россия» (Александр Котов, Виктор Остренко, Владимир Яников, Андрей Козлов, Анатолий Тиханов, Юрий Сорокин, Борис Полозов, Виктор Антонов), ЛДПР (Антон Минаков), «Справедливая Россия» (Наталья Тудакова).

Принимая во внимание уменьшение численности населения области, было предложено сократить число депутатов регионального парламента с 44 до 26 человек. Половина из нового состава будет избираться по одномандатным округам, половина - по партийным спискам. Норма будет действовать со следующего созыва.

При данном количестве можно будет максимально приблизить территории округов к границам муниципальных районов. Это позволит более эффективно организовать взаимодействие парламентариев с главами районов и муниципальными депутатами, отмечают авторы инициативы.

Во втором чтении законопроект поддержали 36 депутатов, против голосовали двое, столько же воздержались.