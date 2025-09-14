Общество

Эстонская партия призвала закрыть контрольную линию на Чудском и Псковском озерах

Оппозиционная эстонская партия Isamaa призвала к закрытию временной контрольной линии между Эстонией и Россией, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на лидера партии Урмаса Рейнсалу.

«Фракция оппозиционной партии Isamaa в Рийгикогу (эстонском парламенте - ред.) во вторник, 16 сентября, вновь выступила с предложением о закрытии временной контрольной линии на границе с Россией... Инициатива связана с обострением ситуации в области безопасности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива связана с проведением Россией и Белоруссией стратегических учений «Запад-2025». Как пишет ERR со ссылкой на Рейнсалу, «в свете в изменившейся ситуации в области безопасности» партия Isamaa намерена направить эстонскому правительству предложение о закрытии временной контрольной линии между Эстонией и РФ.

Временная контрольная линия между Эстонией и Россией в пограничных водоемах представляет собой воображаемую линию, обозначенную буями или другими знаками. В частности, речь идет о таких водоемах, как Чудское и Псковское озера.

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявлял, что учения являются плановыми, они не нацелены против каких-то третьих стран, речь идет о продолжении сотрудничества, пишет РИА Новости.