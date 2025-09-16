Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов»: Александр Котов об итогах ЕДГ-2025

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудит с гостем студии итоги недавних муниципальных выборов в Псковской области, вопросы, связанные с реализацией муниципальной реформы, и ближайшие планы депутатов регионального парламента. Как Александр Котов оценивает результаты единороссов и оппонентов на выборах? Может ли многолетнее доминирование «Единой России» негативно сказаться на электорате? Почему в некоторых муниципальных образованиях Псковской области главы надолго не задерживаются, и как можно решить эту проблему? Улучшится ли жизнь на местах после преобразования районов в муниципальные округа? Каковы планы депутатов областного Собрания на осень?

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.