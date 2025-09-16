Общество

Штрафовать за оскорбление учителей предложили в ГД

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава думской фракции Сергей Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти.

«Хочу напомнить, что законодательство предусматривает наказание за оскорбление представителя власти, и для защиты педагогов нужно принимать схожие меры», – сказал Сергей Миронов.

Он уточнил, что СРЗП предлагает для таких случаев установить административный штраф для граждан от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

«А за оскорбление в СМИ или соцсетях ещё больше. Уверен, что это позволит сократить количество хамских выходок и поможет создать нормальные условия для работы учителей», — добавил политик.

По словам политика, бороться с оскорблениями и хамством в адрес учителей должен будет Совет по защите чести и достоинства педагогов при Минпросвещения, пишет РИА Новости.

«Желание решить старую проблему — похвально. Но одними советами этого не сделать», — считает он.