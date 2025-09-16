Общество

Преображение воинского мемориала в деревне Ершово. ФОТОРЕПОРТАЖ

В год 80-летия Великой Победы в деревне Ершово обновили воинский мемориал.

Здесь зажегся первый в Псковском муниципальном округе Вечный огонь. Он горит на братском захоронении, где покоятся 3540 солдат и офицеров, павших в боях за освобождение, включая Героя Советского Союза Илью Коровина. Его имя носит парковая зона рядом с захоронением. Созданное в этом году территориальное общественное самоуправление «ЕршовоВО» выиграло сразу два грантовых конкурса, областной и муниципальный, средства потратили на приведение зеленой зоны в порядок. Благодаря ТОСу теперь здесь заасфальтированная аллея со скамейками, информационной стелой, видеонаблюдением и зацветающими к 9 мая вишнями.

Как в юбилейный год преобразился мемориал – в фоторепортаже Анны Тягуновой.