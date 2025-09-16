Общество

Экшен-шоу показал атлет-экстремал на автофестивале ПЛН

Атлет-экстремал, основатель экшен-шоу Crazy worker, обладатель нескольких мировых рекордов Денис Ефимов показал свои перфомансы на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За свою карьеру Денис Ефимов участвовал во множестве YouTube-шоу и телепроектов.

Шоу Crazy worker выполнено в строительной тематике, на автофестивале-выставке ПЛН представлено силовое направление.

Денис Ефимов показал необычные трюки, которые не под силу выполнить обычному человеку.