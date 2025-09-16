Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Кто будет новым полпредом в СЗФО и надо ли оценивать чиновников через «Госуслуги»?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели, как обычно, расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Кто будет полпредом в СЗФО? Гуцан рекомендован на должность генпрокурора России.
- Дополнительные средства на работу регионального центра поддержки экспорта – кому помогут?
- Зачем капремонт одной из самых новых школ города - ПИЛГ?
- И нужно ли разрешать оценивать чиновников через «Госуслуги» – что это даст?
- В политическом блоке к нам присоединится политический обозреватель, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.