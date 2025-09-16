Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша

Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области

Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым

Тимур Румянцев из Локни представляет область в финале конкурса «Лидер 21 века» в Казани

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Кто будет новым полпредом в СЗФО и надо ли оценивать чиновников через «Госуслуги»?

Лучшего специалиста по закупкам определят по конкурсу в Псковской области

За неделю заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла в два раза

Общество

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели, как обычно, расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко. Основные темы программы сегодня: Кто будет полпредом в СЗФО? Гуцан рекомендован на должность генпрокурора России.

Дополнительные средства на работу регионального центра поддержки экспорта – кому помогут?

Зачем капремонт одной из самых новых школ города - ПИЛГ?

И нужно ли разрешать оценивать чиновников через «Госуслуги» – что это даст?

В политическом блоке к нам присоединится политический обозреватель, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко. Телефон прямого эфира – 56-73-72.