Общество

Федорины вечерки: традиции и запреты в день преподобной Феодоры Александрийской

По народному календарю 24 сентября отмечаются Федорины вечерки, а православная церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, жившую в конце пятого века.

По преданию, Феодора пребывала со своим мужем в любви и согласии, но один богатый горожанин, прельстившийся ее красотой, стал соблазнять молодую женщину. Он подкупил сводню, которая обманула Феодору, сказав, что грех, совершенный ночью, не вменяется человеку в вину. Женщина послушалась и изменила мужу, однако вскоре осознала всю омерзительность прелюбодеяния.

Феодора возненавидела свое тело и подвергала себя всяческим мучениям. Знакомая игуменья, видя страдания грешницы, напомнила ей историю Марии Магдалины, омывшей слезами ноги Христа. Это побудило Феодору уйти в монастырь — причем втайне от всех. Но она понимала, что в женской обители муж найдет ее, поэтому переоделась в мужское платье и поступила в мужской монастырь с именем Феодор. Позже, уже после смерти Феодоры, ее супруг, узнав о подвиге жены, принял постриг в этой же обители.

На Руси на Федору (Феодору) отмечали третью встречу осени. «Всякое лето кончается, осень начинается», — говорили в народе. В это время вовсю шли дожди, начиналась слякоть. Поэтому про святую шутили: «Федора — замочи хвост». Вспоминали еще один Федорин день — зимний: «Две Федоры в году. Осенняя Федора подол подтыкает, а зимняя Федора платком рыло закрывает», пишет calend.ru.

Крестьяне подводили итог осенним трудам: убирали последний лук с грядок, уносили в омшаник ульи с пчелами. «Преподобная Федора — всякому делу аминь», — говорили люди. В этот день также ходили в поле смотреть, как растут озимые. Если из-под земли уже были видны сильные и густые всходы, это обещало хороший урожай на следующий год.

На Федору был обычай собирать всей деревней дары для священника ближайшей церкви. Матушке миряне помогали делать запасы на зиму, убираться в доме и на дворе. Этот обычай назывался «осенщина».

С Федоры начинались капустные вечерки. В течение двух недель девушки и женщины рубили капусту, квасили ее на зиму, травили байки, шутили и смеялись. Такие сборища назывались также капустниками — это слово дожило и до наших дней. На стол в такие вечера подавали блюда из капусты — голубцы, пироги, щи.

Мужики же варили пиво. Самым вкусным считалось корчажное, которое выдерживали в больших глиняных корчагах. Об этом напитке говорили так: «Пиво не пьяно — то грешно. Пиво пьяно — грешней того. А пива не станет — тошней всего».