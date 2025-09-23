Общество

Ушла из жизни итальянская актриса Клаудия Кардинале

Итальянская актриса Клаудия Кардинале (настоящее имя — Клод Жозефин Роз Кардинале) умерла в возрасте 87 лет, сообщили в издании ANSA.

Фото: ANSA/AFP

Ее агент Лоран Самри сообщил Corriere della Sera, что Кардинале скончалась «в окружении детей» в Немуре неподалеку от Парижа, где она жила последние годы.

Кардинале родилась и выросла в Тунисе в семье итальянских иммигрантов. Ее родным языком был французский. В 1958 году Кардинале дебютировала в фильме Марио Моничелли «Обычные незнакомцы» в эпизодической роли.

За свою карьеру актриса снялась более чем в сотне картин, включая «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «8 с половиной» Федерико Феллини, «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне и другие. Сыграла в «Красной палатке» Михаила Калатозова. Ее последней работой в кинематографе стала картина «Римские свидания» Эллы Лемхаген, вышедшая в 2015 году, пишет РБК.

Кардинале работала вместе с такими именитыми актерами, как Марчелло Мастрояни, Марлон Брандо, Ален Делон, Брижит Бардо и другими.

Актриса получила множество наград, включая три «Серебряные ленты», премии «Золотой лев» (главная награда Венецианского кинофестиваля), «Золотой медведь» (Берлинский кинофестиваль) и российскую премию «Золотой орел» (за заслуги в мировом кинематографе). Также ее отмечали орденами «За заслуги перед Итальянской республикой» и Почетного легиона.

Кардинале также написала в соавторстве две книги. С марта 2000 года была послом доброй воли ЮНЕСКО по правам женщин.