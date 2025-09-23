Общество

В полуфинал «Мисс/Миссис Псков-2025» прошли 28 участниц

Большой открытый кастинг фестиваля «Мисс/Миссис Псков-2025» состоялся в конференц-зале отеля «Двор Подзноева». На кастинг пригласили чуть более 40 человек, а желание участвовать изъявили более 110 претенденток. По итогам кастинга в полуфинал прошли 28 псковичек в категориях «Мисс» и «Миссис», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фотографии: Egor P

В рамках кастинга претендентки рассказывали о себе, делали первые фото и дефилировали. Девушки категории «Мисс» приняли участие в дефиле в купальниках. Перед большим полуфиналом претендентки репетируют, участвуют в фотосессиях и мастер-классах.

Фестиваль «Мисс/Миссис Псков-2025» — региональный этап всероссийских конкурсов «Мисс Россия» и «Миссис Россия». Финальное шоу состоится 22 ноября в спортивно-развлекательном центре «Простория». В этом году «Миссис Псков» отмечает юбилей и будет проходить уже в 15-й раз.