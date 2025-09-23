Общество

Законодательный и агропромышленный комитеты Собрания провели заседания накануне сентябрьской сессии

Заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению под председательством Алексея Севастьянова началось с вопросов о назначении мировых судей. Традиционно кандидаты на должность мировых судей были приглашены на заседание комитета, чтобы перед тайным голосованием на сессии депутаты имели возможность познакомиться с юристами и задать им в случае необходимости интересующие вопросы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Решением комитета предложенные кандидатуры на должности мировых судей судебного участка №4 в границах административно-территориальной единицы «Дедовичский район» и участка №13 в границах административно-территориальной единицы «Печорский район» внесены в бюллетени да голосования.

Необходимость внесения изменений в принятые ранее законы о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Порховского и Новосокольнического районов, обосновала начальник управления муниципального развития Елена Тимашова. Специалист пояснила, что в настоящее время в регионе проводится большая работа по сверке названий населённых пунктов с государственным каталогом географических наименований, и выявленные разночтения необходимо устранить. «По распоряжению губернатора у нас создана рабочая группа по совершенствованию административно-территориального устройства Псковской области. Внесённые законопроекты – это только начало работы, которая будет иметь продолжение», - отметила Елена Тимашова.

Председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов обратил внимание, что юристы Собрания подготовили поправки в законопроект с учётом принятого 20 сентября этого года распоряжения правительства РФ о присвоении образованным деревням наименований «Никандрова Пустынь» и «Уболотье».

«Соответствующее предложение в федеральные органы власти в июне направило Псковское областное Собрание депутатов, и вы видите, что вопрос удалось решить очень быстро», - подчеркнул Алексей Севастьянов.

Кроме того, он заметил, что в региональном законодательстве не прописана процедура упразднения населённых пунктов, хотя такие случаи возникают, и предложил коллегам из правительства совместно устранить этот правовой пробел. Руководитель управления муниципального развития подтвердила готовность приступить к этой работе.

Члены комитета рекомендовали принять рассматриваемый проект закона с учётом поправок.

Завершающим стало заседание комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию под председательством Андрея Козлова. Вслед за коллегами депутаты рассмотрели изменения в Стратегию экономического развития Псковской области до 2035 года, а также план нормотворческих работ Собрания на второе полугодие.

До конца года парламентарии намерены рассмотреть 45 проектов законов и постановлений, в том числе, депутатам предстоит принять областной бюджет на 2026 год и плановый период – этот законопроект рассматривается в трёх чтениях, а работа над поправками к нему ведётся с участием согласительной комиссии. Ещё один традиционный документ - «О согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2026 год».

Кроме того, в план включены законопроекты, совершенствующие действующее региональное законодательство, и новые нормативные правовые акты. Так, ожидается, что губернатор внесёт в Собрание проекты законов «О полномочиях органов государственной власти Псковской области в сфере креативных (творческих) индустрий» и «О развитии ответственного ведения бизнеса в Псковской области».