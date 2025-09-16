Общество

Правительство РФ распорядилось присвоить названия «Никандрова Пустынь» и «Уболотье» порховским деревням

Правительство Российской Федерации официально присвоило названия «Никандрова пустынь» и «Уболотье» деревням в Порховском районе. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов.

«В соответствии с федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложений Псковского областного Собрания депутатов присвоить наименования "Никандрова Пустынь" "Уболотье" деревням, образованным на территории Порховского района Псковской области», - говорится в распоряжении.

Напомним, областное Собрание депутатов одобрило предложения о присвоении двум вновь образованным деревням в Порховском муниципальном округе наименований «Никандрова Пустынь» и «Уболотье» на 44-й сессии 24 апреля. Ранее у территорий не было официальных названий.