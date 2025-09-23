Общество

Всемирный день фармацевта отмечают 25 сентября

Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Это профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики, провизоров, всех, чья деятельность связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением, исследованием, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения.

Дата празднования приурочена к дню основания Международной фармацевтической федерации – всемирной организации, представляющей и защищающей интересы фармацевтической отрасли, наук и промышленности. В этот день в 1912 году в ходе работы Всемирного конгресса по фармации и фармацевтическим наукам, проходившего в Турции, была образована данная организация, и в честь этой даты уже в 2009 году Совет FIP призвал ежегодно во всех странах, чьи организации представлены в FIP, отмечать Всемирный день фармацевта.

С тех пор он ежегодно привлекает внимание к значимости работы фармацевтов, защищает их права, повышает имидж и популяризирует профессию.

Международная фармацевтическая федерация объединяет более 4 млн профессионалов из 160 организаций и 4 тысяч индивидуальных членов, являясь крупнейшей международной организацией в области фармацевтики, пишет calend.ru.

Фармацевтическая отрасль включает не только аптеки, но и центры разработки, производства, контроля качества и хранения лекарств. Фармацевт отвечает за своевременность и качество аптечной помощи, зная состав лекарств, их показания, качество продукции и правильное хранение.

Первое упоминание аптеки встречается у Гиппократа. В России первая аптека открылась при Иване Грозном в 1581 году, производя лекарства для царя и его семьи. Аптечная реформа Петра I закрепила профессиональный контроль за аптеками. В 1789 году был издан первый Аптекарский устав, а после Октябрьской революции аптеки национализировали. После распада СССР появились частные аптечные сети.

В честь Дня фармацевта проводятся мероприятия, такие как флешмобы, выставки и дни открытых дверей. Каждый год праздник проходит под своим девизом, например: «Фармацевт – ваш партнер в здравоохранении», «Безопасные и эффективные лекарства для всех».

В США День фармацевта отмечают 12 января, в Аргентине – 12 октября, в Беларуси – 15 октября, в России – 19 мая.

Фармацевт обеспечивает лечебный процесс лекарствами, назначенными врачом, и его профессионализм важен для здоровья людей. Главная цель праздника – повысить имидж фармацевтов как медицинских специалистов.