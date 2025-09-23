Общество

Образовательный семинар для специалистов в сфере государственной молодёжной политики пройдет в Печорах

С 25 по 28 сентября в городе Печоры Псковской области на площадке Молодёжного историко-культурного центра «Истоки» на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря пройдёт образовательный семинар для специалистов в сфере государственной молодёжной политики. Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи. Участниками станут специалисты и координаторы в сфере молодежной политики на региональном и муниципальном уровнях, имеющие опыт работы в сфере реализации государственной молодежной политики от 3 до 10 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Как отметили в правительстве, программа семинара направлена на популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей Российской Федерации в молодёжной среде, актуализацию информации о правовом регулировании системы патриотического воспитания, а также повышение эффективности межпоколенческого взаимодействия в региональных и муниципальных ведомствах сферы государственной молодежной политики.

Программа семинара реализуется в очном и дистанционном форматах в течение 4 дней и включает в себя: обучающие стратегические сессии, лекции, панельные дискуссии, мастер-классы, разработку проектов, консультации с модераторами и другие форматы. Запланирована лекция «Россия XXI век. Цивилизационный код, вызовы и ответы на них». В рамках панельной дискуссии участники обсудят стандарт специалиста в сфере государственной молодежной политики, законодательные новеллы в области патриотического воспитания, комплекс мер по патриотическому воспитанию, направления работы (духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, военно-патриотическое) и др. Также запланировано проведение ряда экспертных сессий по тематикам: «Как правильно преподносить традиционные духовно-нравственные и культурные ценности», «Работа в молодежной политике. Вызовы и опыт», «Тенденции, методики и инструменты взаимодействия с аудиторией», «Эмоциональное и профессиональное выгорание: как распознать и что делать?», «Искусственный интеллект и нейросети как инструмент работы с информацией», «Как понимать себя и других. Работа в команде. Эффективная коммуникация и работа в команде» и др.

В рамках проектных сессий будет проведена работа по созданию портрета специалиста по патриотическому воспитанию.

Семинар пройдет с 25 до 28 сентября 2025 года. Ключевое событие 26 сентября в 10:00. Паломнический центр Псково-Печерского монастыря находится по адресу: Псковская область, г. Печоры, улица Юрьевская, дом 82 а.