Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
О новый местах для туристов
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
развивающие секции для детей
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Господин Рейтингомер
Воскресные бранчи в «Покровском»
ПЛН 25 лет
Развитие Силово-Медведево
Педагог стала фермером
Вакансии Россети
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Общество 23.09.2025 11:530 Тала Нещадимова: В конце недели ожидается вторая часть бабьего лета 25.09.2025 16:010 ИТ-холдинг Т1: Нельзя откладывать внедрение ИИ в медицине 25.09.2025 15:500 Участниками осенней ярмарки вакансий в Пскове стали более 300 человек 25.09.2025 15:380 Псковских разработчиков приглашают на конкурс по созданию свободного ПО 25.09.2025 15:230 Панихида по старшему научному сотруднику псковского музея Ирине Родниковой состоится 26 сентября 25.09.2025 15:040 ИИ требует все больше человеческой экспертизы – Т1
 
 
 
Самое популярное 18.09.2025 18:395 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 19.09.2025 20:001 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении 18.09.2025 14:430 Строительство Северного обхода Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Участниками осенней ярмарки вакансий в Пскове стали более 300 человек

25.09.2025 15:50|ПсковКомментариев: 0

Кадровый центр «Работа России» по Пскову и Псковскому району провел ежегодную ярмарку трудоустройства. Ее участниками стали 315 человек, каждый пятый договорился о возможном трудоустройстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-службы Областного центра занятости населения

Порядка 40 работодателей представило 386 вакансий, 57 соискателей достигли договоренностей о возможном трудоустройстве. Ярмарка ориентирована на все категории граждан. Проводятся не только консультации и собеседования, но и профориентации для молодых соискателей.

На ярмарке 57 студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений прошли тестирование для определения своих сильных качеств и возможностей на рынке труда. Специалисты предлагали желающим переобучение по государственным программам со стопроцентным трудоустройством.

Особым акцентом стал ориентир на граждан-соотечественников, которые вынуждено переселились или приняли решение вернуться в Россию для дальнейшего проживания. Все участники получили от работодателей персональные предложения. Супругам из Туркменистана — работа с проживанием в СПХ «Передовик», а детям — устройство в детский сад. Россиянке из Латвии — работу в ГУ МЧС России по Псковской области.

Участники могли напрямую поговорить с представителями центра занятости. Поближе познакомиться с ведущими организациями Псковской области. Детально рассмотреть уровни зарплаты, условиях работы, социальные программы, транспортную доступность и перспективы карьерного роста.

«На данной ярмарке представлены многие работодатели, которых я могу рассмотреть, как соискатель и для себя выбрать нужное. Нужное в часах работы, нужное место расположение и могу узнать более точно, какие условия предлагают», — отметила соискатель Ольга Максименкова.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Кадры» и предусматривает комплекс мер повышения занятости населения. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 170 человек
25.09.2025, 16:320 Предоставить землю в аренду без проведения торгов требует псковское офицерское объединение через суд 25.09.2025, 16:280 Алексей Севастьянов об уменьшении госдолга: Регион идет в верном направлении 25.09.2025, 16:210 А у нас в поселке газ 25.09.2025, 16:200 Псковский цирк ждет на занятия людей всех возрастов
25.09.2025, 16:130 Сожитель сломал великолучанке челюсть из-за разногласий о смысле жизни 25.09.2025, 16:010 ИТ-холдинг Т1: Нельзя откладывать внедрение ИИ в медицине 25.09.2025, 16:000 Несовершеннолетний острович, убивший знакомого в лесополосе, останется под стражей 25.09.2025, 15:580 Незавершенные постройки «Великолукского радиозавода» изъяли через суд
25.09.2025, 15:500 Участниками осенней ярмарки вакансий в Пскове стали более 300 человек 25.09.2025, 15:470 В ГКЦ Пскова функционируют 11 официальных творческих коллективов 25.09.2025, 15:420 Работник псковского автосалона проиграл в казино деньги компании и попал под суд 25.09.2025, 15:380 Псковских разработчиков приглашают на конкурс по созданию свободного ПО
25.09.2025, 15:330 Александр Котов о росте доходов бюджета и сокращении госдолга 25.09.2025, 15:230 Панихида по старшему научному сотруднику псковского музея Ирине Родниковой состоится 26 сентября 25.09.2025, 15:150 На работу в филиал «Россети Северо-Запад» приглашают псковичей 25.09.2025, 15:130 Экскурсии для пенсионеров пройдут в псковском музее в День пожилого человека
25.09.2025, 15:050 В Городском культурном центре Пскова детям можно заниматься бесплатно 25.09.2025, 15:040 ИИ требует все больше человеческой экспертизы – Т1 25.09.2025, 15:000 В Госдуме поддержали идею включить киберспорт в школьную программу 25.09.2025, 14:510 До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 26 сентября
25.09.2025, 14:410 Капремонт Городского культурного центра Пскова завершен на 90% 25.09.2025, 14:350 Необычные завтраки на каждый день предложили псковичам 25.09.2025, 14:310 В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. ФОТО 25.09.2025, 14:300 На бесплатные кинопоказы о героях приглашают псковичей
25.09.2025, 14:250 Приставы за 8 месяцев взыскали с нетрезвых псковских водителей более 6 млн рублей 25.09.2025, 14:181 Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы 25.09.2025, 14:110 Андрей Козлов об агродиктанте и притоке новых кадров в сельское хозяйство 25.09.2025, 14:101 Псковская область и Республика Абхазия обсудили план совместных мероприятий
25.09.2025, 14:040 МегаФон подключит своим абонентам в Китае 12 часов бесплатного интернета 25.09.2025, 14:010 Россиян предупредили о штрафах за кота в салоне автомобиля 25.09.2025, 13:570 Приставы проведут выездной прием граждан в Великих Луках 25.09.2025, 13:520 Врио командующего ВДВ вручил двум псковским полкам ордена Александра Невского
25.09.2025, 13:400 18 тысяч тонн противогололедных материалов заготовили в Псковской области 25.09.2025, 13:390 В Пскове на перекрестке разбиты две автомашины: оба водителя двигались на запрещающий сигнал 25.09.2025, 13:220 Госдума приняла закон об усилении ответственности иноагентов 25.09.2025, 13:180 Количество ДТП с участием детей в Псковской области снизилось на 35,1%
25.09.2025, 13:170 Первое занятие по проекту «СВОй ритм» прошло в Великих Луках 25.09.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений? 25.09.2025, 12:550 В штат областного Собрания добавили ответственных за секретное делопроизводство 25.09.2025, 12:530 Правительство Псковской области сможет пополнять список льготных категорий граждан
25.09.2025, 12:490 ПСБ в Пскове продолжает акцию «Эквайринг за наш счет»* 25.09.2025, 12:460 Перекресток улиц Волкова и Герцена в Пскове перекроют из-за соревнований 28 сентября 25.09.2025, 12:320 Названия деревень Волышево и Машарино в Псковской области скорректируют 25.09.2025, 12:290 Трех судей назначили на должности в Псковской области
25.09.2025, 12:270 Десять лет лишения свободы назначили псковичу за хладнокровное убийство 25.09.2025, 12:260 Новым округам Псковской области продлили срок заключения соглашения со Счетной палатой 25.09.2025, 12:230 Деньги на лекарства, зарплаты бюджетникам и завершение начатых строек добавили в бюджет Псковской области 25.09.2025, 12:180 «Зверьё моё»: Как наладить контакт с собакой и окружающими. ВИДЕО
25.09.2025, 12:170 Артур Гайдук: Невозможно реформировать систему здравоохранения при нынешних приоритетах 25.09.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как преобразится концертный зал ГКЦ Пскова? 25.09.2025, 11:580 Псковский суд аннулировал фиктивное отцовство гражданину Таджикистана 25.09.2025, 11:560 Андрей Козлов: Развитие сельского хозяйства — общее дело, важное для будущего России
25.09.2025, 11:510 Олег Брячак: Оппозиционные партии расслабились, но на выборах в областное Собрание мы такой ошибки не допустим 25.09.2025, 11:360 Вандалы повредили вазоны в «Нашем сквере» в центре Опочки  25.09.2025, 11:300 Дмитрий Михайлов: КПРФ выступает против ликвидации двухуровневой системы МСУ 25.09.2025, 11:190 Аварийное отключение произвели в Великих Луках из-за повреждения водовода
25.09.2025, 11:110 «Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений? 25.09.2025, 11:070 В себежской деревне Китово сгорели два человека 25.09.2025, 11:010 Стартует первая после депутатских каникул сессия Псковского областного Собрания 25.09.2025, 10:550 Ограничение движения на участке улицы Металлистов в Пскове продлили до 30 сентября
25.09.2025, 10:400 Фотофакт: Лосей заметили на объездной Пскова 25.09.2025, 10:310 «Управляйки» для домов на улицах Шестака и Достовалова в Пскове должны выбрать до 12 декабря 25.09.2025, 10:250 Учения по пресечению диверсионно-террористического акта провели в Псковской области 25.09.2025, 10:150 Мошенники начали выманивать коды от «Госуслуг» под видом работников библиотек
25.09.2025, 09:510 «Беседка»: Как преобразится концертный зал ГКЦ Пскова после капремонта? 25.09.2025, 09:380 Псковский суд заочно арестовал четырех украинцев за контрабанду 112 кг наркотиков 25.09.2025, 09:320 В Пскове продолжают принимать заявки на конкурс Литературного пространства 25.09.2025, 09:150 Движение транспорта ограничат в Пушкинских Горах на время сельскохозяйственной ярмарки
25.09.2025, 09:000 Мошенники стали обманывать россиян от имени старших по дому 25.09.2025, 08:400 Псковичи назвали рейтинг престижных профессий - опрос 25.09.2025, 08:200 Тушка цыпленка-бройлера подорожала в опте на 34% 25.09.2025, 08:000 Образовательный семинар для специалистов в сфере государственной молодёжной политики пройдет в Печорах
25.09.2025, 07:300 В Госдуме предложили освобождать тяжелобольных от наказания до приговора 25.09.2025, 07:000 Всемирный день фармацевта отмечают 25 сентября 24.09.2025, 22:000 Названы семь «красных флагов» на первой встрече с пластическим хирургом 24.09.2025, 21:400 Лауреат премии «Органист года 2022» даст концерт в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru