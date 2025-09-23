Общество

Участниками осенней ярмарки вакансий в Пскове стали более 300 человек

Кадровый центр «Работа России» по Пскову и Псковскому району провел ежегодную ярмарку трудоустройства. Ее участниками стали 315 человек, каждый пятый договорился о возможном трудоустройстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-службы Областного центра занятости населения

Порядка 40 работодателей представило 386 вакансий, 57 соискателей достигли договоренностей о возможном трудоустройстве. Ярмарка ориентирована на все категории граждан. Проводятся не только консультации и собеседования, но и профориентации для молодых соискателей.

На ярмарке 57 студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений прошли тестирование для определения своих сильных качеств и возможностей на рынке труда. Специалисты предлагали желающим переобучение по государственным программам со стопроцентным трудоустройством.

Особым акцентом стал ориентир на граждан-соотечественников, которые вынуждено переселились или приняли решение вернуться в Россию для дальнейшего проживания. Все участники получили от работодателей персональные предложения. Супругам из Туркменистана — работа с проживанием в СПХ «Передовик», а детям — устройство в детский сад. Россиянке из Латвии — работу в ГУ МЧС России по Псковской области.

Участники могли напрямую поговорить с представителями центра занятости. Поближе познакомиться с ведущими организациями Псковской области. Детально рассмотреть уровни зарплаты, условиях работы, социальные программы, транспортную доступность и перспективы карьерного роста.

«На данной ярмарке представлены многие работодатели, которых я могу рассмотреть, как соискатель и для себя выбрать нужное. Нужное в часах работы, нужное место расположение и могу узнать более точно, какие условия предлагают», — отметила соискатель Ольга Максименкова.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Кадры» и предусматривает комплекс мер повышения занятости населения.