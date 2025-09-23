Общество

Жителей Псковской области приглашают на просветительский курс «Флагманов образования» о культуре

Образовательный курс трека «Культура» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» поможет учителям, преподавателям, студентам Псковской области узнать, как связаны искусство, образование, воспитание и развитие личности, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Россия – страна возможностей».

Участников трека «Культура» ждут лекции и интервью с экспертами в области культурологии, социологии, педагогики, а также с писателями, артистами и режиссерами. Организаторы проекта отметили, что это возможность понять, что значит быть культурным человеком, как культурные ценности влияют на развитие современного общества, какую роль играет учитель в формировании личности, и какое место занимает российская культура в мире.

«Культура – это мост между прошлым и будущим. Уверен, мое интервью о русской культуре поможет педагогам глубже понять ее значение и научиться вдохновлять учеников, формируя их связь с обществом и страной», – считает заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.

Трек поможет разобраться, почему культура России – это фундамент воспитания и развития общества. Участники узнают, как формировалась наша культура, как развивались наука и искусство, и какие ценности лежат в основе нашего государства. Курс также покажет, почему креативная экономика важна для будущего России.

«Культура – это живой организм, в котором кристаллизуются историческая память, этические идеалы и творческая энергия нации. Именно она формирует тот фундамент, на котором строится будущее, вдохновляя на созидание и прорывное развитие. Для президентской платформы «Россия – страна возможностей» работа с культурным кодом – одно из ключевых направлений. Мы создаем среду, где культурное наследие становится не предметом академического изучения, а практическим инструментом для личностного роста и формирования гражданской идентичности. Огромный интерес к нашему треку, который проявили более 10 тысяч педагогов и студентов со всей страны, – это яркое подтверждение востребованности такого подхода. Это диалог, который доказывает: богатейшее наследие русской культуры является ключевым ресурсом для воспитания мыслящих, ответственных и творческих личностей. И наша платформа предоставляет уникальную возможность превратить этот ресурс в реальную компетенцию для каждого учителя, который формирует завтрашний день России», – отмечает генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Образовательный курс трека состоит из двух блоков. Первый – вводный, о русской культуре и патриотическом воспитании, а также о роли учителя в становлении гармонично развитой личности. Второй включает лекции о театре от народной артистки Российской Федерации, лауреата Государственной премии Илзе Лиепа, о музыке – от музыканта-виртуоза, народного артиста России Игоря Бутмана. О живописи и изобразительном искусстве расскажет Президент Российской академии художеств Василий Церетели. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поделится знаниями в области литературы.

На данный момент от Псковской области на конкурсный трек «Культура» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже подано 27 заявок. Команда «Флагманов образования» приглашает присоединиться к треку до 12 октября.

Трек «Культура» предполагает конкурсную механику. Победители получат приглашение на специальное мероприятие с экспертами и единомышленниками. Курс создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, в партнерстве с АНО «Интеграция», Московским государственным институтом культуры и Экспертным институтом социальных исследований.

Для учителей, управленцев и активных граждан, которые хотят развиваться, делиться опытом и влиять на будущее образования в стране продолжается регистрация на участие в пятом юбилейном сезоне проекта «Флагманы образования». В 2025 году участникам доступны четыре тематических конкурсных трека: «Государство», «Медиа», «Культура» и «Наставничество», в трех из которых можно пройти просветительскую программу. В работе, профессиональном и личностном развитии помогут цифровые сервисы: «Оценка компетенций», «Каталог возможностей» и «Библиотека контента». Подробности на официальном сайте проекта.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).