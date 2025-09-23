Общество

Николай Козловский: Для Великих Лук День машиностроителя имеет особое значение

Об истории машиностроительной отрасли в Великих Луках рассказал глава города Николай Козловский в своем еженедельном обращении.

«В последнее воскресенье сентября в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День машиностроителя. Поэтому сегодня я с особым чувством признательности расскажу о работе этой важнейшей отрасли в Великих Луках, о её значении для экономики и жизни нашего города, региона и всей страны в целом. История этого праздника уходит корнями в 1966 год, когда было принято решение об учреждении Дня машиностроителя в знак большого значения этой отрасли. С тех пор каждую осень мы отдаем дань уважения людям, которые создают прочную основу для развития и укрепления промышленной мощи нашего государства – инженерам, конструкторам, механикам, рабочим, другим техническим специалистам, а также руководящему звену машиностроительных предприятий», - сказал Николай Козловский.

Далее он привел слова президента Российской Федерации Владимира Путина: «Машиностроение – это отрасль, от которой зависит устойчивое развитие всей экономики страны, обеспечение обороноспособности, технологического суверенитета и национальной безопасности России. Машиностроение сегодня – это опора на собственные силы, на российские технологии и инженерную мысль. Это путь к независимости и стабильности».

Глава подчеркнул, что Великие Луки гордятся своими машиностроительными предприятиями, которые являются фундаментом роста экономических показателей и обеспечивают социальную стабильность.

«Для нашего города этот праздник имеет особое значение. Великие Луки по праву гордятся своими машиностроительными предприятиями с богатой историей и современными высокотехнологичными производствами. Сегодня они являются настоящей индустриальной основой развития города, фундаментом роста экономических показателей и обеспечения социальной стабильности. Продукция великолукских предприятий машиностроения известна далеко за пределами не только Псковской области, но и страны. Это надёжное, качественное оборудование, востребованное в самых разных отраслях экономики – энергетике, атомной промышленности, нефтегазовой отрасли, железнодорожной сфере, сельском хозяйстве, добывающей и лесоперерабатывающей промышленности, других отраслях. Запрос на продукцию наших машиностроительных предприятий высокий, стабильно высокими являются объёмы производства и экономическая эффективность великолукских заводов», - добавил глава города.

Отмечается, что всё это положительно сказывается на динамике объёма инвестиций в производственную сферу Великих Лук.

«Ключевой составляющей успешного развития машиностроения, как и всей промышленности, являются высококвалифицированные кадры. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчёркивал большую важность подготовки кадров для промышленного сектора. Потому что от кадрового потенциала напрямую зависит уверенное развитие отечественной индустрии, решение задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны», - добавил Николай Козловский.

Глава города уточнил, что в Великих Луках проводится комплексная работа в данном направлении: в городе реализуются программы профориентации молодёжи, развивается система среднего профессионального и высшего технического образования, налажено взаимодействие с предприятиями.

«Сегодняшний день диктует необходимость модернизации материально-технической базы учреждений профессионального образования, колледжей, техникумов и училищ, чтобы их оснащение отвечало современным требованиям. Для этого нужно объединить федеральные и региональные финансовые ресурсы. Необходимы новые федеральные целевые программы. Руководство Великих Лук сотрудничает по данному направлению с региональной властью и готово в дальнейшем продолжать эту работу», - сказал Николай Козловский.

Несмотря на внешние вызовы и санкционные ограничения, российское машиностроение, важной частью которого являются великолукские заводы, демонстрирует стабильность и высокие результаты производственной деятельности. В этом огромная заслуга специалистов машиностроительных предприятий – настоящих профессионалов своего дела и патриотов родной страны, добавил он.

«Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли Великих Лук! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо за ваш труд, верность избранному делу, большой вклад в развитие нашего города и всей страны. Пусть ваши знания, опыт и энергия и дальше служат на благо Отечества, во имя укрепления экономики России и промышленного потенциала нашего государства и, конечно, во славу великолукского машиностроения! Сердечно благодарю ветеранов машиностроительных предприятий за пример высокопрофессионального, неравнодушного, ответственного отношения к работе. Желаю всем машиностроителям здоровья, счастья и благополучия, уверенности в собственных силах и осуществления намеченных планов. А предприятиям – стабильности, устойчивого развития и новых производственных побед, которые ещё больше приумножат славу нашего индустриального города», - заключил Николай Козловский.