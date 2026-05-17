Семьям с детьми положена новая выплата до 189 тысяч рублей, сообщил юрист

Семьям с детьми в 2026 году положена новая ежегодная выплата до 189 тысяч рублей, а также повышенные пособия по уходу за ребенком до полутора лет, рассказал юрист Иван Курбаков.

«Главное нововведение - ежегодная социальная выплата для семей с двумя и более детьми. Чтобы ее получить, нужно соблюсти три условия: оба родителя работают официально, доход на члена семьи не выше полутора прожиточных минимумов и нет долгов по алиментам. Подать заявление за 2025 год можно будет с первого июня», - сказал Курбаков.

Он добавил, что при этом требования к единому пособию до 17 лет и для беременных ужесточат: доход трудоспособных членов семьи за 12 месяцев теперь должен быть не ниже восьми минимальных размеров оплаты труда, тогда как раньше должен был быть не ниже четырех. А пособия по уходу за ребенком до полутора лет максимально составят 83 тысячи рублей.

Также действуют прежние меры поддержки: единовременное пособие при рождении и ежемесячная выплата из маткапитала до 3 лет, пишут РИА Новости.