Общество

Более 15 заяков на участие в программе «Серебряный старт» подано от Псковской области

Более 15 заяков на участие в программе поддержки и развития для людей старшего возраста «Серебряный старт» подано от Псковской области. Регион вошел в число 25 субъектов РФ, где будет реализован первый экспериментальный этап программы. Объем грантовой поддержки во всех регионах превысит 5 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект реализуется Минэкономразвития России по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» с целью создания системы мотивации и технологии реализации предпринимательского потенциала людей старшего возраста. Программа ориентирована на те сферы, где опыт и компетенции людей старшего поколения могут быть наиболее востребованы. Среди перспективных направлений для начала предпринимательской деятельности — уход и забот, бытовые услуги, туризм и гостеприимство, образовательные услуги, выращивание рассады и др. Эти направления позволяют использовать профессиональный и жизненный опыт людей старшего поколения, а также их увлечения, превращая их в стабильный источник дохода.

К реализации программы присоединились не только регионы, но и крупные компании.

Комплекс мер поддержки в рамках программы «Серебряный старт» включает образовательные модули по основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности, грантовую поддержку лучших бизнес-проектов, консультации и сопровождение опытных наставников, а также создание сообщества единомышленников для обмена опытом и нетворкинга.

Для участия в программе необходимо до 5 октября заполнить заявку на официальном сайте. Участие бесплатное. Старт — 8 октября.

Программу поддержали новые партнеры из числа ведущих российских компаний, что позволит расширить спектр возможностей для поддержки граждан старшего поколения.