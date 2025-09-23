Общество

В Пскове стартовала встреча молодых профсоюзных лидеров

Стартовал региональный этап конкурса с участием наставников «Молодой профсоюзный лидер 2025» в Пскове сегодня, 26 сентября. В рамках конкурса участники расскажут о себе, представят эссе и защитят свои проекты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

В состав жюри регионального этапа конкурса вошли:

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов;

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников связи Ольга Федосеева;

Председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова;

Член Общественной палаты Псковской области, руководитель (командир) Псковского регионального отделения; Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Алла Сердцева.

Проекты, заслужившие высшую оценку жюри, будут реализованы при финансовой поддержке Псковского областного совета профсоюзов.

«Мы видим позитивные результаты по привлечению молодёжи в профсоюзы, по кадровому потенциалу. Мы видим, что те ребята, которые проявляют себя активно в профсоюзных структурах, в тех же самых конкурсах профессионального мастерства, действительно имеют определённый карьерный рост, продвижение и не теряют связь с профсоюзом. Вы достойны участвовать и побеждать. Я в вас верю, профсоюз всегда с вами. Победа в любом случае уже у вас в руках, потому что вы вместе с профсоюзом», — отметил Игорь Иванов.