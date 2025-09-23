Общество

На 78-м году жизни скончался профессор ВЛГАФК Игорь Тюпаев

Скончался доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии информатизации Игорь Тюпаев, ему было 78 лет. Об том сообщили в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Изображение: ВЛГАФК / «ВКонтакте»

«Добрая память об Игоре Михайловиче навсегда останется в сердцах всех, с кем свела его жизнь. Его вклад в науку и образование был неоценим, и он оставил яркий след в жизни многих людей», - отметили в образовательном учреждении.

Прощание состоится 27 сентября в 11:30 в Казанской церкви по адресу: улица Пушкина, 30А.