Студентка Псковского кооперативного техникума одержала победу в региональном этапе конкурса «Молодой профсоюзный лидер 2025»

Завершился второй день регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой профсоюзный лидер 2025», проходящего в рамках Федеральной программы поддержки молодежного актива Федерального объединения профсоюзов России (ФНПР), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Первое место заняла Марина Лашина, первичная профорганизация «Псковского кооперативного техникума», второе место у Кристины Былинской - ООО «Велмаш», третье место занял Герман Миц - первичная организация Псковской станции скорой медицинской помощи.

Финансовую поддержку в размере от 78 до 13 тысяч рублей получили четыре проекта.

«Поздравляем участников конкурса с победой! Да, вы победили все! Уже потому - что вы одни из самых активных членов профсоюзного движения региона. В течение этих двух дней вы в очередной показали и подтвердили на своем примере насколько креативна и по-настоящему трудолюбива профсоюзная молодежь Псковской области. Желаем вам победы на следующем уровне конкурса!», - подвел итоги конкурса Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.