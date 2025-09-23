Общество

Машиностроителей с их профессиональным праздником поздравил Михаил Ведерников

Машиностроителей с их профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Поздравляю работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником!» - пишет Михаил Ведерников.

В Псковской области производится оборудование для важнейших отраслей экономики: электроэнергетики, нефтяной, газовой, атомной, добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского, лесного и жилищно-коммунального хозяйства, строительной отрасли.



На предприятиях региона, в цехах и конструкторских бюро трудятся тысячи высококлассных специалистов, которые сделали машиностроительную продукцию Псковской области настоящим брендом, широко известным в России и за её пределами.

«Ваш высокий профессионализм и колоссальный опыт позволяют успешно развивать отрасль, внедрять современные разработки, осваивать перспективные направления и производство новых видов импортозамещающей продукции. Благодарю вас за труд на благо Псковской области и страны. Желаю новых проектов, дальнейшего развития производств и крупных заказов. Успехов вам и всего самого доброго!» - поздравляет губернатор.