Врач дала рекомендации желающим улучшить качество сна

Темп современной жизни подталкивает нас «урезать» сон, чтобы успеть больше. Но цена за эти дополнительные часы бодрствования высока: исследования последовательно показывают, что хронический недосып повышает риск множества заболеваний и подрывает когнитивные способности. Оптимальная продолжительность сна для большинства взрослых — 7–9 часов за ночь (для многих — около 7,5 часа). Это не прихоть, а физиологическая потребность, рассказала врач Екатерина Дмитренко.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Специалист уточнила, сколько сна действительно нужно:

Взрослым: 7–9 часов. Индивидуальные различия есть, но систематически ниже 7 часов — уже зона риска.

Важны не только «сколько», но и «как»: регулярность, непрерывность сна, качество (быстрые и медленные фазы).

Долг сна не накапливается бесконечно: «доспать» на выходных частично помогает, но не компенсирует когнитивные и метаболические последствия хронического дефицита.

Эксперт рассказала, чем опасен недосып: «Повышение риска преждевременной смерти: сон менее 6 часов связан примерно с 15% роста общей смертности в крупных популяционных исследованиях. Метаболические нарушения: инсулинорезистентность, повышение аппетита (дисбаланс лептина и грелина), набор веса, риск предиабета и диабета 2 типа. Сердечно‑сосудистые проблемы: гипертония, воспаление, неблагоприятные изменения липидного профиля. Нейродегенерация: хронический недосып связан с повышением риска когнитивного снижения и болезни Альцгеймера (в т.ч. через ухудшение «очистки» мозгом метаболитов во сне). Мозг и поведение: снижение внимания, продуктивности и креативности, ухудшение памяти, больше ошибок и аварий; эмоциональная реактивность, тревожность. Иммунитет: больше простуд и более тяжёлое течение инфекций».

Важно: чрезмерно длинный сон (более 9–10 часов) тоже коррелирует с неблагоприятными исходами, но чаще как маркер скрытых заболеваний. Ключ — ваш стабильный «здоровый коридор» 7–9 часов, пишет RuNews24.ru.

Что дают 7–9 часов сна:

Восстановление мозга: консолидация памяти, «очистка» метаболитов, баланс нейромедиаторов.

Ремонт тканей и гормональный баланс: мышечное восстановление, регуляция аппетита, сахара и стресса.

Психическое и физическое благополучие: устойчивое настроение, ясность мышления, лучшая выносливость и иммунная защита.

Как улучшить сон: 10 шагов, которые работают:

Держите стабильный график: ложитесь и вставайте в одно и то же время (даже в выходные ±1 час). Свет — ваш метроном: утром ловите дневной свет 10–30 минут; вечером снижайте яркость и «синюю» подсветку за 2–3 часа до сна. Кофеин — до полудня: избегайте кофе и энергетиков после 6–8 часов до планируемого отхода ко сну. Алкоголь — не «снотворное»: он фрагментирует сон и ухудшает фазы; если употребляете, делайте это рано и умеренно. Охладите спальню: 17–19 °C, тишина и темнота; удобный матрас и подушка — инвестиция, которая окупается. Ритуал расслабления: 30–60 минут без гаджетов — книга, тёплый душ, дыхание 4‑7‑8, лёгкая растяжка. Регулярная активность: 150 минут умеренных нагрузок в неделю; интенсивные тренировки — не позже чем за 2–3 часа до сна. Лёгкий ужин: за 2–3 часа до сна; избегайте тяжёлой, острой и очень сладкой пищи поздно вечером. Короткий дневной сон: если нужно — 10–20 минут до 15:00; долгие и поздние «дремы» тормозят ночной сон. Ложе — только для сна и близости: если не заснули за 20–30 минут, встаньте, займитесь спокойным делом при тусклом свете и вернитесь, когда клонит.

Когда стоит обратиться к врачу: