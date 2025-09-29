Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
Господин Рейтингомер
Развитие Силово-Медведево
Воркаут в Пскове
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
Вакансии Россети
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 29.09.2025 16:040 Частые осадки и облачность ожидаются в Псковской области в октябре 29.09.2025 22:000 Врач дала рекомендации желающим улучшить качество сна 29.09.2025 21:020 В Госдуме предложили ввести дифференцированные тарифы на маркировку звонков 29.09.2025 20:040 Сирены включат в Псковской области 1 октября 29.09.2025 19:280 Более 50 псковских студентов стали участниками образовательного интенсива «В курсе» 29.09.2025 19:100 В псковской «Альме» стартует «Неделя кофе»
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 25.09.2025 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Врач дала рекомендации желающим улучшить качество сна

29.09.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Темп современной жизни подталкивает нас «урезать» сон, чтобы успеть больше. Но цена за эти дополнительные часы бодрствования высока: исследования последовательно показывают, что хронический недосып повышает риск множества заболеваний и подрывает когнитивные способности. Оптимальная продолжительность сна для большинства взрослых — 7–9 часов за ночь (для многих — около 7,5 часа). Это не прихоть, а физиологическая потребность, рассказала врач Екатерина Дмитренко.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Специалист уточнила, сколько сна действительно нужно:

  • Взрослым: 7–9 часов. Индивидуальные различия есть, но систематически ниже 7 часов — уже зона риска.
  • Важны не только «сколько», но и «как»: регулярность, непрерывность сна, качество (быстрые и медленные фазы).
  • Долг сна не накапливается бесконечно: «доспать» на выходных частично помогает, но не компенсирует когнитивные и метаболические последствия хронического дефицита.

Эксперт рассказала, чем опасен недосып: «Повышение риска преждевременной смерти: сон менее 6 часов связан примерно с 15% роста общей смертности в крупных популяционных исследованиях. Метаболические нарушения: инсулинорезистентность, повышение аппетита (дисбаланс лептина и грелина), набор веса, риск предиабета и диабета 2 типа. Сердечно‑сосудистые проблемы: гипертония, воспаление, неблагоприятные изменения липидного профиля. Нейродегенерация: хронический недосып связан с повышением риска когнитивного снижения и болезни Альцгеймера (в т.ч. через ухудшение «очистки» мозгом метаболитов во сне). Мозг и поведение: снижение внимания, продуктивности и креативности, ухудшение памяти, больше ошибок и аварий; эмоциональная реактивность, тревожность. Иммунитет: больше простуд и более тяжёлое течение инфекций».

Важно: чрезмерно длинный сон (более 9–10 часов) тоже коррелирует с неблагоприятными исходами, но чаще как маркер скрытых заболеваний. Ключ — ваш стабильный «здоровый коридор» 7–9 часов, пишет RuNews24.ru

Что дают 7–9 часов сна:

  • Восстановление мозга: консолидация памяти, «очистка» метаболитов, баланс нейромедиаторов.
  • Ремонт тканей и гормональный баланс: мышечное восстановление, регуляция аппетита, сахара и стресса.
  • Психическое и физическое благополучие: устойчивое настроение, ясность мышления, лучшая выносливость и иммунная защита.

Как улучшить сон: 10 шагов, которые работают:

  1. Держите стабильный график: ложитесь и вставайте в одно и то же время (даже в выходные ±1 час).
  2. Свет — ваш метроном: утром ловите дневной свет 10–30 минут; вечером снижайте яркость и «синюю» подсветку за 2–3 часа до сна.
  3. Кофеин — до полудня: избегайте кофе и энергетиков после 6–8 часов до планируемого отхода ко сну.
  4. Алкоголь — не «снотворное»: он фрагментирует сон и ухудшает фазы; если употребляете, делайте это рано и умеренно.
  5. Охладите спальню: 17–19 °C, тишина и темнота; удобный матрас и подушка — инвестиция, которая окупается.
  6. Ритуал расслабления: 30–60 минут без гаджетов — книга, тёплый душ, дыхание 4‑7‑8, лёгкая растяжка.
  7. Регулярная активность: 150 минут умеренных нагрузок в неделю; интенсивные тренировки — не позже чем за 2–3 часа до сна.
  8. Лёгкий ужин: за 2–3 часа до сна; избегайте тяжёлой, острой и очень сладкой пищи поздно вечером.
  9. Короткий дневной сон: если нужно — 10–20 минут до 15:00; долгие и поздние «дремы» тормозят ночной сон.
  10. Ложе — только для сна и близости: если не заснули за 20–30 минут, встаньте, займитесь спокойным делом при тусклом свете и вернитесь, когда клонит.

Когда стоит обратиться к врачу:

  • Громкий храп, остановки дыхания во сне, удушье ночью, выраженная дневная сонливость — признаки возможного апноэ сна.
  • Бессонница 3+ раза в неделю дольше 3 месяцев.
  • Неспокойные ноги, частые ночные пробуждения, ранние пробуждения с невозможностью вновь заснуть.
  • Резкие перемены в настроении, работоспособности, памяти на фоне нарушенного сна.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 41 человек
29.09.2025, 22:000 Врач дала рекомендации желающим улучшить качество сна 29.09.2025, 21:380 Два автомобиля конфисковали в Великих Луках судебные приставы 29.09.2025, 21:270 Труженики села продолжают работу на полях Псковского района 29.09.2025, 21:020 В Госдуме предложили ввести дифференцированные тарифы на маркировку звонков
29.09.2025, 20:370 Учащиеся изборского лицея провели в музее-заповеднике «Изборск» «КЛАССный день» 29.09.2025, 20:260 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре. ВИДЕО 29.09.2025, 20:040 Сирены включат в Псковской области 1 октября 29.09.2025, 19:420 Выставочный проект «Придумано и сделано в России» продемонстрируют в Изборске
29.09.2025, 19:280 Более 50 псковских студентов стали участниками образовательного интенсива «В курсе» 29.09.2025, 19:100 В псковской «Альме» стартует «Неделя кофе» 29.09.2025, 18:450 Почти 180 человек приняли участие в соревнованиях по кикбоксингу и первенству Пскова по рукопашному бою 29.09.2025, 18:200 «Великий, могучий»: Говорим по-псковски
29.09.2025, 18:000 В Пскове волонтеры собрали более 500 высказываний в рамках проекта «Цитаты из Курбатова» 29.09.2025, 17:500 «Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома. ВИДЕО 29.09.2025, 17:460 Депутаты областного Собрания проведут личные приемы граждан в Пскове 29.09.2025, 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре
29.09.2025, 17:370 В Псковской области мошенники похитили у жителей более 3,5 млн рублей 29.09.2025, 17:310 Наталья Федорова заняла пост секретаря районного отделения «Единой России» 29.09.2025, 17:270 Ансамбль псковского ФСБ «Труворов рубеж» выступил в Петербурге 29.09.2025, 17:170 День в истории ПЛН. 29 сентября
29.09.2025, 17:060 Большинство респондентов ПЛН отказывается прививаться от гриппа 29.09.2025, 16:560 Дмитрий Шахов получил награду «За заслуги в защите прав человека» 3 степени 29.09.2025, 16:430 Росгвардейцы Псковской области прослушали лекцию участника СВО 29.09.2025, 16:410 Более 100 аграриев уже зарегистрировались на областную сельхозярмарку в Пскове
29.09.2025, 16:370 В Пскове несколько десятков домов могут не получить отопление вовремя 29.09.2025, 16:330 В Пскове пройдет патриотический флешмоб «#Россия89» 29.09.2025, 16:300 Ученики из Великих Лук поддержали акцию помощи бездомным животным 29.09.2025, 16:070 Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз сумки за 700 тысяч рублей
29.09.2025, 16:040 Частые осадки и облачность ожидаются в Псковской области в октябре 29.09.2025, 15:520 «Беседка»: Есть ли будущее у псковского футбола? ВИДЕО 29.09.2025, 15:430 Дмитрий Хритоненков: ПЛН за 25 лет зарекомендовала себя только с положительной стороны 29.09.2025, 15:360 Псковский «Дракон» занял второе место в «Юнтоловской регате» в Петербурге
29.09.2025, 15:220 «Дневной дозор»: Как оценивается градостроительная политика в Пскове? 29.09.2025, 15:180 В футбольном клубе «Псков» оценили перспективы подозреваемого в хищении экс-директора 29.09.2025, 15:101 Lada Largus врезался в маршрутный автобус на Октябрьском проспекте Пскова. ВИДЕО 29.09.2025, 14:590 Житель Псковской области отправится в колонию на 13 лет за госизмену
29.09.2025, 14:530 Порховский округ и областное правительство победили на фестивале ГТО среди госслужащих 29.09.2025, 14:500 Псковская область присоединится к федеральному проекту «Важно не начать!» 29.09.2025, 14:420 До -3 градусов прогнозируют в Псковской области 30 сентября 29.09.2025, 14:400 Стали известны имена победителей игры для юных псковичей «Дорогами Курбатова»
29.09.2025, 14:350 Путин подписал указ об осеннем призыве 29.09.2025, 14:310 Иван Штылин: В ФК «Псков» у тренеров хромают вопросы дисциплины 29.09.2025, 14:240 В Стругокрасненском районе нетрезвый подросток на мотоцикле с пассажиром врезался в ограждение 29.09.2025, 14:230 Ремонт крыш круглый год: новые технологии приходят в коммунальное хозяйство Пскова
29.09.2025, 14:120 Количество погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 33 29.09.2025, 14:100 Mercedes опрокинулся на дороге Псков – Гдов, пострадали двое 29.09.2025, 13:590 «Культурные выходные» устроили в Дно преподаватели и студенты колледжа искусств 29.09.2025, 13:530 Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в Пскове на улице Леона Поземского
29.09.2025, 13:520 «Младший брат CHERY»: псковичам рассказали о преимуществах бренда TENET 29.09.2025, 13:440 1,3 тысячи человек отправили посылки поездами из Пскова и Великих Лук за январь-август 29.09.2025, 13:290 Сотрудники псковской Росгвардии за выходные предотвратили серию хищений из ТЦ 29.09.2025, 13:240 «Моглино». Мягкий перезапуск
29.09.2025, 13:230 В Пскове на улице Чудской автомобиль «запрыгнул» на разделительную полосу 29.09.2025, 13:130 Новый директор ФК «Псков»: К сожалению, темы спортивных результатов отошли на второй план 29.09.2025, 13:080 Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов ушел с поста председателя Арбитражного суда Калужской области 29.09.2025, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома
29.09.2025, 12:520 Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента в СЗФО 29.09.2025, 12:450 Баня горела в порховской деревне Боровичи 29.09.2025, 12:440 Псковская область остро нуждается в рабочих и производственниках — аналитики 29.09.2025, 12:280 В Пскове начался плановый запуск системы городского отопления
29.09.2025, 12:250 Жильцы потушили возгорание в великолукской квартире до приезда пожарных 29.09.2025, 12:200 Псковская область заняла 55 место в РФ по доступности ипотеки 29.09.2025, 12:130 «Водоканал» предупреждает о временном отключении воды в Великих Луках 29.09.2025, 12:060 Выходной день объявлен на объектах псковского музея 29 сентября
29.09.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Есть ли будущее у псковского футбола? 29.09.2025, 11:570 Женщина пострадала при пожаре в опочецкой деревне Бабкино 29.09.2025, 11:550 «Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома 29.09.2025, 11:540 Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске
29.09.2025, 11:470 Собаку спасли при пожаре в псковской деревне Борисовичи 29.09.2025, 11:400 В Пскове мотоциклист опрокинулся и врезался в легковой автомобиль на мосту 29.09.2025, 11:300 Пенсионер погиб при пожаре в Усвятах 29.09.2025, 11:290 ОЭЗ «Моглино» принимает участие в международной выставке «ИННОПРОМ.Беларусь»
29.09.2025, 11:270 Итоги фестиваля «Книжная яблоня» подвели в Пскове 29.09.2025, 11:120 Daewoo Nexia подожгли на улице Крестки в Пскове 29.09.2025, 11:010 Псковские юнармейцы завоевали «серебро» в военно-патриотической игре «Девушки в погонах» 29.09.2025, 10:510 Псковский суд рассмотрит дело о взыскании денег на билет мигранту-нарушителю
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru